Nach intensiver Diskussion hat der Gemeinderat mit fünf Gegenstimmen beschlossen, das Hallenbad in diesem Winter nicht zu öffnen. Damit entschied man sich gegen den Wunsch des Fördervereins. Die Zeit soll nach dem Wunsch der Stadträte für Sanierungsmaßnahmen genutzt werden.

Ausschlaggebend war schließlich die rund 45 Jahre alte Lüftungsanlage: Der notwendige Luftaustausch sei mit der Anlage nicht zu gewährleisten, so die Stadtverwaltung. Trotz Hygienekonzept war die Mehrheit der Gemeinderäte der Ansicht, dass das Hallenbad in diesem Winter so nicht sicher genutzt werden könnte. Fürsprecher Paul Erhart betonte die Bedeutung des Hallenbades als Freizeitmöglichkeit und sozialer Treffpunkt: Mit geänderten Öffnungszeiten, einer Zeit- und Personenbegrenzung sowie Lüften sollte die Nutzung möglich sein, so der CDU-Stadtrat. Zudem hätten andere Hallenbäder in der Region auch geöffnet.

Diese Ansicht teilte Christine Mattes, Vorsitzende des Fördervereins Hallenbad: Das von Schwimmmeisterin Susanne Dede vorgestellte Hygienekonzept mit Abstand und geringerer Besucherzahl würde eine Öffnung ermöglichen. „Besonders die Kurse sind sehr gefragt, das Hallenbad ist ein Alleinstellungsmerkmal für Wehr“, so Mattes. Darum spreche sich der Förderverein mehrheitlich für die Öffnung aus.

„Das Kernproblem ist die Lüftung. Andere Bäder sind renoviert worden, hier ist sie 45 Jahre alt“, erklärte Bürgermeister Michael Thater. Man arbeite hier bereits an der Grenze, so auch Michael Herr vom Bauamt. Eine Reparatur oder Ertüchtigung der alten Anlage sei nicht möglich, so Herr auf eine Anfrage von Stadtrat Hans-Peter Zimmermann (FDP). „Die Lüftungsanlage ist einfach zu alt“, sagte auch Schwimmmeisterin Dede. Wenn man bei einer Innentemperatur von rund 30 Grad und Außentemperaturen unter zehn Grad stark lüfte, sei die Anlage nicht mehr in der Lage in kurzer Zeit wieder aufzuheizen, erläutert Herr. Die Anlage nutze auch keine Frischluft, sondern wälze die Luft einfach nur um. „Bei 90 Prozent Luftfeuchtigkeit und 30 Grad ein idealer Nährboden, der nicht zu desinfizieren ist“, so Thater.

Kosten von rund 300.000 Euro

Man habe bereits mit drei verschiedenen Herstellern gesprochen, so Herr weiter: „Teile der Anlage sind irreparabel kaputt.“ Eine moderne Anlage würde um 300.000 Euro kosten. „Wir haben in der Vergangenheit bereits die Schließung des Bades diskutiert und damals beschlossen, regelmäßig aber nicht groß zu investieren“, erinnerte Bürgermeister Michael Thater.

Die Abstimmung

Diese Situation habe sich aus Sicht mehrere Gemeinderäte aber nun geändert: „Es ist eine Investition in die Zukunft, wenn wir das Bad ertüchtigen – auch mit Blick auf künftige Pandemien“, so Vito Dorio (Grüne). Die durch die Schließung eingesparten Mittel in Höhe von rund 70.000 Euro könne man für eben diese Investitionen nutzen, so die fraktionsübergreifende Meinung. Für die Öffnung des Bades stimmte neben der FDP-Fraktion auch die Mehrheit der CDU-Stadträte.