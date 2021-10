In zwei Wochen soll der städtische Breitbandausbau endlich in die Tat umgesetzt werden. Im Hölzle werden die ersten Hausanschlüsse gelegt, 187 Anschreiben wurden bereits an die Bewohner verschickt, so der technische Leiter des Eigenbetriebs Breitband Helge Laufer bei der Einwohnerversammlung am Donnerstag Abend. Bis zum schnellen Surfen wird es aber noch etwas dauern: zuerst werden nur Leerrohre verlegt, erst später die Glasfaser eingeblasen. „Wir werden aber versuchen, das Netz Zug um Zug in Betrieb nehmen“, kündigt Ingenieur Hardy Gutmann vom zuständigen Planungsbüro aus Höchenschwand an.

Das städtische Breitband werde überall dort verlegt, wo aktuell keine oder eine sehr schlechte Internetanbindung vorliege, so Laufer. Andere Bereiche wie Öflingen sei mit mehrheitlich 30 mbit/s und mehr zu gut versorgt, erklärt Laufer: „Wir dürfen hier mit den Fördermittel nicht ausbauen.“ Die Grenze, ab der ein kommunaler Ausbau doch möglich ist, werde aber immer weiter gesenkt und soll 2023 ganz fallen. „Dann wäre es theoretisch möglich. Es braucht aber einen Beschluss des Gemeinderats,“ erklärt Laufer. Nach dem Hölze sollen Enkendorf, Meierhof und Breitmatt folgen, anschließend die Stadtmitte und Teile der Zelg. „Insgesamt rechnen wir mit zwei Jahren Bauzeit,“ so Laufer. Allerdings gebe es aktuell massive Lieferprobleme für das benötigte Material. Gutmann ist aber optimistisch: „Wir beginnen darum mit den Hausanschlüssen, hier hat die ausführende Firma Stark Energies das Material noch vorrätig. Ich bin guter Hoffnung, das zwei Jahre reichen werden.“

Nur die grün markierten Straßenzüge werden an das kommunal Glasfasernetz angeschlossen. | Bild: Stadt Wehr

Bereits 2016 wollte die Stadt einen Antrag auf Fördergeld stellen. „Der angekündigte Ausbau durch die Telekom hat das bis 2019 verhindert. Diese Ausbauzusage wurde aber nicht eingehalten „, so Laufer. Erst wenn sich kein privater Anbieter für den Netzausbau findet, können Kommunen Fördergelder für den Eigenausbau des Breitbandnetzes beantragen. 2019 kam dann die Förderzusage von Bund und Land, Anfang diesen Jahres wurde der Eigenbetrieb gegründet. Der offizielle Spatenstich fand bereits im Juli statt. Rund 18 Millionen Euro Fördermittel erhält die Stadt, der Eigenanteil beträgt zwei Millionen Euro. „Der gesamte städtische Haushalt hat ein Gesamtvolumen von 33 Millionen Euro“, so Bürgermeister Michael Thater zur Größenordnung des Eigenbetriebs.

Wehr Bekommt Öflingen statt der Teilortswahl einen Ortschaftsrat? Das könnte Sie auch interessieren