von Michael Gottstein

Ende gut, alles gut: Dieses Sprichwort passte genau zum Enkendorfmarkt, der am Samstag nach vier Jahren und in größeren Dimensionen als je zuvor seine glanzvolle Wiederkehr feiern sollte. Der Start um 11 Uhr fiel zwar buchstäblich ins Wasser, doch am Nachmittag strömten die Besucher in Scharen.

Nachdem die Sonne zum Vorschein gekommen war, kamen die Besucher in Scharen. | Bild: Michael Gottstein

Am Morgen arrangierten die Marktbeschicker ihre Waren, und die vielen Köche und Bäcker bereiteten ihre Öfen vor. Im Laufe des Vormittags zogen aber Wolken auf, und pünktlich zur Eröffnung um 11 Uhr zuckten Blitze über den Himmel. Donnergrollen übertönte beinahe das vom Verein Akonima angestimmte Badnerlied, und es begann wie aus Kübeln zu regnen.

Bild: Michael Gottstein

Organisatorin Manuela Steinebrunner musste ihre Ansprache kürzen, fand aber gerade noch Zeit, um das von Hans-Georg Weniger aus Gersbach spendierte Freibier auszuschenken und die vielen Helfer für ein Gruppenfoto unter dem „Freistaat Enkendorf“-Schild zu versammeln. Danach flüchteten sich Teilnehmer und Gäste in die Scheunen und unter die Zeltdächer. Ab dem frühen Nachmittag kam die Sonne zum Vorschein, und mit ihr auch die Schar der Gäste.

Zünftig: Die Trachtenkapelle Hartschwand-Rotzingen gab Platzkonzerte. | Bild: Michael Gottstein

Mit 125 Teilnehmern war der Markt größer als je zuvor. Die Enkendorfstraße war auf ihrer ganzen Länge von Ständen, Verpflegungszelten, Maschinen und Traktoren gesäumt, und es herrschte dichter Fußgängerverkehr mit gelegentlichen Staus, wenn Besucher vor den Attraktionen Halt machten.

Markenzeichen: Alte Traktoren verweisen auf die bäuerliche Tradition und Gegenwart des Wehrer Ortsteils. | Bild: Michael Gottstein

Heimische Nahrungsmittel, regionales Handwerk und „das Besondere“ sollten den Markt prägen – und dieses Versprechen wurde vollauf eingelöst. Erntefrisches Obst und Gemüse waren zu bunten Arrangements ausgebreitet, selbstgemachte Spezialitäten warteten auf Kunden, und der Duft von Gebratenem und Gebackenem zog durch das Dorf. Die Flämmli machten ihrem Namen alle Ehre und schoben einen Flammkuchen nach dem anderen in den Steinofen.

Heiß und gut: Die Flämmli machten ihrem Namen alle Ehre und bereiteten Flammkuchen im Steinofen zu. | Bild: Michael Gottstein

Bei aller Tradition bot der Markt auch eine Bühne für Kreative, die Tradition mit originellen neuen Einfällen verbanden. Zum ersten Mal dabei war Heidi Tschamber aus Eichen, die bei einer Haussanierung die Arbeit mit Lehm schätzen gelernt hatte: „Wenn man den Lehm mit Heu anreichert, kann man damit wunderbar modellieren.“ Und so bevölkerte eine Galerie von Lehmskulpturen, von Albert Einstein bis hin zu Personen aus Fantasy-Filmen, ihren Verkaufsstand.

Kreativ: Heidi Tschamber aus Schopfheim-Eichen fertigt Skulpturen aus Lehm. | Bild: Michael Gottstein

Neben altbewährten Ausstellern kamen auch Jungunternehmer zum Zuge wie Nico Zirkenbach, der unter dem Namen „Flavour Forest“ vielseitige Gewürzmischungen kreiert. Holz war allgegenwärtig, sowohl in Form von Brettchen, Löffeln, Bürsten und Spielzeug als auch in Form von Dekorgegenständen.

Würzig: Die Wehrer Jungunternehmer Nico und Marco Zirkenbach waren zum ersten Mal mit ihrem Gewürzstand dabei. | Bild: Michael Gottstein

Ein Hingucker waren die Traktoren Reiner Genters. Die lange Lebensdauer der liebevoll gepflegten und für eine Bauernhochzeit mit Blumen geschmückten Oldtimer stand schon für Nachhaltigkeit, bevor dieser Begriff in aller Munde war. Feuerwehr und DRK waren vor Ort, um ihre Gerätschaften und Leistungen zu zeigen. Ein Feuerwehrmann ließ sich von einem Baum abseilen, um den staunenden Besuchern die Sicherungstechnik vorzuführen.

Erntefrisch: Obst und Gemüse aus der Region – ein Klassiker beim Enkendorfmarkt | Bild: Michael Gottstein

Für musikalische Abwechslung sorgte die Trachtenkapelle Hartschwand-Rotzingen, die durch das Dorf zog und zu Platzkonzerten aufspielte. Abends gehörte das Enkendorf den Musikgruppen; unter anderem gab die „dorfeigene“ Band „Rangers“ ein Benefizkonzert zugunsten des Kinder- und Jugendhospizes in Waldshut.

