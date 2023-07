40 Jahre lang stand das bei den Kindern so beliebte Schaukelpferdli im Enkendorf vor dem Friseurgeschäft Arendt. Als Helmtraud Arendt und ihre Schwester Christa Kummle im Herbst 2022 bekanntgaben, dass sie ihren Salon zum Jahresende schließen würden, war die große Frage, was wohl aus dem Pferdli würde.

Da war der Apfelschimmel noch ein Brauner. Helmtraud Arendt (rechts) und Christa Kummle 2022 vor ihrem Friseursalon mit dem Schaukelpferdli. | Bild: Hansjörg Bader

Die beiden Schwestern beschlossen, es dem Öflinger Dorfladen zu vermachen. Diese Schenkung freute die Öflinger, deren Wappen bekanntlich einen Rappen zeigt: „Jetzt kunnt da Rössle endlich do hi, wo‘s hi ghört!“ Im Enkendorf hingegen war die Sorge groß: “Nit dass die des Pferdli womöglich jetzt schwarz amole!“

Das Enkendörfler Pferdli wird zum Öflinger Rössle | Bild: Dorfladen Öflingen

Der Öflinger Joachim Klausmann hat dem Reittier tatsächlich ein eneue Farbe verpasst. Er verwandelte das ehemals braune Enkendörfler Pferdli in einen fröhlichen Öflinger Schimmel. Jetzt wurde das Schaukelpferd offiziell im Beisein der beiden Spenderinnen bei einem kleinen Fest im Dorfladen Öflingen in Betrieb genommen – und erfreut wie seit 40 Jahren schon weiter die jüngsten Kunden.