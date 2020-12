von Michael Gottstein

An eine Pandemie hatte die Seelsorgeeinheit Wehr-Öflingen-Schwörstadt noch nicht gedacht, als sie sich in Anlehnung an die biblischen Beschreibungen des Sturms auf dem See Genezareth das Leitbild „Gemeinsam unterwegs im Boot in stürmischer Zeit“ gab. Doch passt dieses Motto auch wie maßgeschneidert auf die von Corona beherrschte Zeit – und auch auf eine neue Aktion des Gemeindeteams Wehr, in der ein Boot eine wichtige Rolle spielt.

Eine Leihgabe des Bootsclubs Schwörstadt steht nämlich seit dem zweiten Advent in der St.-Martins-Kirche und kann bis zum vierten Advent jederzeit zu den Öffnungszeiten des Gotteshauses besichtigt werden. Das Boot enthält 400 vom Gemeindeteam Wehr gepackte Tüten zum Mitnehmen. Jeweils zwei Tüten sind zusammengebunden: Eine darf der Besucher behalten, die zweite soll er einem anderen Menschen schenken und so zum Ausdruck bringen, dass das Teilen ein elementarer Bestandteil der christlichen Ethik ist und zur Weihnachtsbotschaft 2020 „Gott wird Mensch, wo Liebe ist“ passt. Jede Tüte enthält einen Tannenzweig, ein Gebetsheft, ein Teelicht und die Bastelanleitung für eine Engelsfigur, die man um das Kerzlein herum drapieren kann. Diese Geschenke bezahlte die Kirchengemeinde.

Außerdem hat Alexander Horvatic eine Box mit einem kleinen, von elektrischen Kerzen erleuchteten symbolischen Boot gebaut. Wer auf den Knopf drückt, kann sich die von Diakon Michael Schmidt aus Rheinfelden verfasste Geschichte „Warum die Schiffe in Sefjo bunte Segel haben“ anhören. „Sie transportiert eine Hoffnungsbotschaft und ist ein schöner geistlicher Impuls zur Adventszeit“, verrät Gemeindeassistentin Carmen Horvatic.

Das Gemeindeteam Wehr wollte zusammen mit dem Pfarrgemeinderat in der Adventszeit ein Angebot für Familien machen. Die Kirchengemeinde sammelte viele Ideen, um in Pandemiezeiten ohne – potenziell gefährliche – Menschenansammlungen ein alternatives Programm anzubieten, das Hoffnung und Freude auf das Kommen des Erlösers ausdrücken und ein Gemeinschaftsgefühl auch ohne physische Nähe ermöglichen soll. Und so kam man in Anlehnung an das Leitbild auf die Idee mit dem Boot, das Geschenktüten zu den Menschen bringt.

Dieses symbolische Boot transportiert eine Hoffnungsbotschaft. | Bild: Michael Gottstein

Die Christmette an Heiligabend (ab 17 Uhr) wird im Livestream übertragen, den Verweis findet man auf der Internetseite der Seelsorgeeinheit. Für Familien gibt es ein Video von einem Krippenspiel, das ab Heiligabend freigeschaltet wird.