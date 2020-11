Durch Optimierungsarbeiten wurden die vom Landratsamt vorgegebenen Maßnahmen am Kanalnetz der Stadt Wehr für nur 155.000 Euro statt mehr als zwei Millionen Euro ausgeführt werden. Gleichzeitig bewilligte der Gemeinderat eine Darlehensaufnahme für den Eigenbetrieb Kläranlage in Höhe von 1,5 Millionen Euro für weitere Modernisierungsarbeiten.

Das Kanalnetz Insgesamt gibt es in Wehr fast 90 Kilometer Kanäle – für Schmutzwasser, Regenwasser und Mischwasser aus beidem. Um bei hohem Wasserstand, etwa durch Starkregen, einen Ausgleich zu haben, gibt es 23 Überläufe. Die acht Regenüberlaufbecken halten stark verschmutztes Abwasser zurück und haben auch eine Reinigungsfunktion. Sie kommen 20 bis 50 mal im Jahr zum Einsatz. Zusätzlich gibt es 15 reine Regenüberläufe, die nur der Entlastung des Kanals dienen und fünf bis 20 mal im Jahr gebraucht werden. Um die Kanäle funktionsfähig zu halten, wird jedes Jahr einer der zehn Bereiche mit Kameras überprüft und vorhandene Schäden, etwa durch Baumwurzeln, repariert.

„Das ist der richtige Weg, um die Abwassergebühren niedrig zu halten“, freute sich Bürgermeister Michael Thater. Denn auch die 1,5 Millionen Euro für die Kläranlage sorgen langfristig für geringere Kosten: Ein Großteil der Summe fließt noch in die neue Klärschlammfaulungsanlage. Diese versorgt die Kläranlage mit Energie und senkt deutlich die Entsorgungskosten für Klärschlamm. Kanal und Kläranlage würden eng zusammenhängen, so der Bürgermeister. Darum sollte man die beiden Bereiche auch gemeinsam optimieren. Kanalnetz und Kläranlage sind seit 2017 als Eigenbetrieb ausgegliedert.

Handlungsbedarf besteht, weil die 23 Überläufe weniger Wasser aufnehmen als gesetzlich vorgeschrieben. „Bei Starkregen gibt es sehr hohe Abflüsse“, erklärt Helge Laufer vom Bauamt. Das Landratsamt forderte darum, dass knapp 2000 Kubikmeter mehr Volumen geschaffen werden sollten – dies entspricht ungefähr einem neuen Überlaufbecken. Diese neue Becken sollte eigentlich 2014 neben der Kläranlage gebaut werden, die Kosten waren auf 1,7 Millionen Euro veranschlagt.

Hier setzte dann die fruchtbare Zusammenarbeit des Bauamts mit dem Ingenieurbüro Jedele & Partner an: mit Rechenschieber und Fachwissen wurden die bestehenden Überläufe so ertüchtigt, das ein neuer Regenüberlauf nicht mehr notwendig war. So wurden im ersten Schritt und mit Genehmigung des Landratsamts statt der geplanten 1,7 Millionen Euro nur rund 55.000 Euro für Anpassungsarbeiten fällig.

Ebenfalls vom Landratsamt gefordert war die Modernisierung von drei Regenüberläufen auf den aktuellen Stand der Technik – hier wird aktuell zu wenig Regenwasser an die Kläranlage weitergeleitet. Auch diese voraussichtliche Investition in das erste der drei betroffenen Becken an der Basler Straße von rund 400.000 Euro habe man nicht so hinnehmen wollen, so Laufer. Erneut beauftragte man das Ingenieurbüro und es zeigte sich: Das gewünschte Ergebnis lässt sich durch kleinere Umbauarbeiten für maximal 100.000 Euro erreichen. Die Arbeiten sollen im nächsten Jahr stattfinden.

Das zweite Becken in der Rossmatt wurde 2016 im Zuge der Novartis-Umfahrung umgebaut, so Laufer weiter. Der dritte Überlauf in der Todtmooser Straße soll wegen schlechter Zugänglichkeit nach dem Abriss des Brennet-Areals angegangen werden. Für die übrigen vier Überläufe sei im nächsten Jahr neue Messtechnik notwendig. Die Kosten hierfür liegen bei 45.000 Euro, so Laufer.