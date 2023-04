Die Arbeiten am neuen kommunalen Ärztehaus sind aktuell noch im veranschlagten Kosten und Zeitrahmen. Diese guten Nachrichten verkündete Bürgermeister Michael Thater in der Einwohnerversammlung am Donnerstag. Das 7,6 Millionen Euro-Projekt soll im Sommer 2024 eingeweiht werden. In das Gebäude sollen die Mediziner aus dem Ärztehaus in der Bündtenfeldstraße ziehen – möglicherweise sogar mit einem vierten Arzt, wie Thater andeutete.

Die Mietverträge – ebenso mit der Apotheke und dem Sanitätshaus – seien bereits unterschrieben. „Wir haben noch 130 Quadratmeter Praxisfläche zur Verfügung“, berichtete Thater. Außerdem entstehen in dem Gebäude sechs Mietwohnungen – zwischen 65 und 102 Quadratmeter groß. Diese sollen demnächst ausgeschrieben werden.

Schwierigkeiten gibt es bei der Such nach Handwerkern: Die Arbeiten für die Heizung und Sanitäranlagen müssen deshalb neu ausgeschrieben werden. Auf die öffentliche Ausschreibung im März hatte keine Firma ein Angebot abgegeben. Mehrere Wehrer Firmen seien auf die Ausschreibungen hingewiesen worden, diese hätten aber angesichts der vollen Auftragsbücher abgewunken, so Bürgermeister Michael Thater. Nun werden noch einmal beschränkt ausgeschrieben.

„Billiger wird es dadurch aber sicher nicht“, so Thater. Vergeben werden konnten am Dienstag hingegen die Lüftungsarbeiten für knapp 600.000 Euro (90.000 Euro über dem Plan), die Elektroarbeiten für 628.000 Euro (60.000 Euro über dem Plan), die Arbeiten für den Trockenbau für 289.000 Euro (65.000 Euro über dem Plan) und die Fenster für 155.000 Euro (3000 Euro unter dem Plan).