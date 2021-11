von sk

Jüngst fand bei der Volkshochschule Wehr im kleinen Rahmen eine Ehrung der VHS-Dozentin Sigrid Staudt statt. Sigrid Staudt nahm ihre Dozententätigkeit bei der VHS Wehr am 1. Dezember 1991 auf und verlässt diese nun nach 30 Jahren, um den wohlverdienten Ruhestand zu genießen. Sigrid Staudt war all die Jahre ein wichtiges Mitglied der VHS-Familie in Wehr. Der ein oder andere wird sie kennen, sie hat in den Anfängen viele Jahre lang regelmäßig Nordic-Walking-Kurse gegeben. Ausgehend von Kinderschwimmkursen hat sie außerdem maßgeblich im Jahr 2003 den florierenden Bereich der Aquafit-Kurse im Hallenbad aufgebaut und so zur Belebung dieser wichtigen Einrichtung der Stadt Wehr wesentlich beigetragen.

Aquafit-Kurse

Vor allem für Menschen mit Gelenkverschleiß, die nicht mehr Joggen und Walken können und ansonsten Schmerzprobleme beim Bewegen haben, waren ihre Aquafit-Kurse ein wahrer Segen. Sie ist außerdem menschlich sehr beliebt und ist daher aus dem Kursbetrieb kaum wegzudenken.

Sigrid Staudt nahm die lange Corona-Pause zum Anlass um kürzer zu treten und ihre freie Zeit nun ihren vielen Freizeitaktivitäten, ihrem Mann, Kindern und Enkeln zu widmen. Die VHS-Verwaltung und die Teilnehmenden werden sie schmerzlich vermissen und hoffen sie bei einer VHS-Veranstaltung begrüßen zu dürfen.