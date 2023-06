Das Programm beim Stadtfest „Sommer in Wehr“ am 1. Juli

Mit dem „Sommer in Wehr“ beginnen die Festlichkeiten am Samstag, 1. Juli, um 11 Uhr. Es gibt ein ganzes Paket an Unterhaltung, Tänzen, Attraktionen und Ständen. Acht Bands, vier Tanzschulen und eine italienische Folkloregruppe werden das Programm durchgängig bis spät in die Nacht bestreiten.

Die Informationen Infos gaben Bürgermeister Michael Thater und Kulturamtschef Frank Wölfl, die aauch Stephan Ruthe vertraten, den Vorsitzenden der Service-Gemeinschaft, die in Kooperation mit der Stadt das Sommerfest ausrichtet.

Los geht es auf dem Talschulplatz

Auf der Bühne am Talschulplatz erfolgt traditionell die Eröffnung des Stadtfestes. Bürgermeister Michael Thater und Stephan Ruthe werden die Delegationen aus den Partnerstädten Bandol (Frankreich), Onex (Schweiz) und Nettuno (Italien) begrüßen. Umrahmt wird das Willkommen mit musikalischen Darbietungen der Talschule Wehr.

Tänzerinnen aus Nettuno 2022. | Bild: Archiv

Die Tänzerinnen und Tänzer der Tanzschule von Iris Jäger, der Tanzschule „Glücksmomente“ und der „Dance Factory“ zeigen gleich im Anschluss ihr Können. Trommler und Fahnenschwenker der bunten Folkloregruppe aus Nettuno bringen mediterranes Temperament auf die Bühne und runden mit ihrem Auftritt den ersten Teil des Programms ab.

Auch die „Rollenden Steinchen“ werden wieder auftreten. | Bild: Archiv

Das Fest Das Stadtfest „Sommer in Wehr“ findet am Samstag, 1. Juli 2023 von 11 bis 2 Uhr in der Wehrer Innenstadt statt. Parkmöglichkeiten sind ausgeschildert.

Zwei Bühnen in der Hauptstraße

Wegen der zu erwartenden heißen Sommertemperaturen kommen erst am späten Nachmittag die Fans böhmisch-mährischer Blasmusik, gespielt von den „Fidelen Dorfmusikanten“ unter Leitung von Rolf Keser, zu ihrem Vergnügen.

Rockig und hot wird es schließlich beim Abendprogramm ab 19 Uhr mit der Schopfheimer Cover-Band „Mario Nettes“ und der Wehrer Rockband „The Rangers“.

Gute Stimmung auf dem Talschulplatz 2022. | Bild: Archiv

Showtime auf der zweiten Bühne

Auf der zweiten Bühne, am nördlichen Ende der Hauptstraße heißt es ab 16 Uhr „Showtime“ für das Tanzstudio „Dance & Move“ aus Wehr, die Band „Rollende Steinchen“ um Bandleader Heiko Trefzger und das deutsch-französische Quartett „Mad Kitchen“.

Den ganzen Tag über wird es entlang der Hauptstraße weitere musikalische Unterhaltung geben. Vor der Volksbank finden verschiedene Abteilungen des Akkordeon-Orchesters Wehr ihre Plattform.

Eigene Attraktionen und Showacts haben die Einzelhändler und Restaurants angekündigt

Essens- und Getränkestände mit leckeren Angeboten sorgen für Stärkung. An alles wurde gedacht, um ja auch wirklich alle Besucher in der Hauptstraße und auf dem Talschulplatz zu erfreuen.

Und im Juli ist noch mehr

Am Ende Juli ist es die Stadtmusik Wehr, die zum „Laubenfest“ bläst. Beide Veranstaltungen haben inzwischen lange Traditionen. Seit 25 und sogar 50 Jahren stehen sie inzwischen im Kulturprogramm der Stadt.