von Andreas Böhm

Das Wandern gehörte während des wiederholten Lockdowns aufgrund der Corona-Pandemie zu den beliebtesten Aktivitäten in der Freizeit. Die Ansteckungsgefahr war im Vergleich zu Treffen in geschlossenen Räumen gering. Dieser Umstand spielte bei den Unternehmungen der Ortsgruppe Wehr des Schwarzwaldvereins eine entscheidende Rolle. Dennoch galt – und gilt – es auch hier, einige Regeln einzuhalten.

Die Vorsitzende der Ortsgruppe Wehr des Schwarzwaldvereins, Manuela Ramsteiner, blickte im Gespräch mit dieser Zeitung auf die schwierige Zeit während des Lockdown aufgrund der Corona-Pandemie zurück. | Bild: Andreas Böhm

Wir sprachen mit der Vorsitzenden der Wehrer Ortsgruppe, Manuela Ramsteiner, darüber, wie das Vereinsleben in dieser schwierigen Zeit gestaltet wurde, und welche Perspektiven sich aufzeigen: „Als Verein sind wir bislang gut durch die Corona-Phase gekommen“, sagte die Vorsitzende.

Ein Ziel vor Augen: Im Jahr 2020 führte eine der wenigen Wanderungen des Wehrer Schwarzwaldvereins zum Herzogenhorn. | Bild: Andreas Böhm

Dennoch musste das geplante Programm der vergangenen zwei Jahre der Pandemie angepasst werden. Das Wanderprogramm für 2020 war schon fertig, als im Frühjahr der Lockdown kam: „Dann kam für uns alle das große Aus“, erklärte Manuela Ramsteiner. Ab Juli wurden aber wieder gemeinsame Wanderungen mit Einschränkungen angeboten. Die meisten Touren starteten in kleinen Gruppen von maximal 15 bis 20 Teilnehmern direkt in Wehr, um die Bildung von Fahrgemeinschaften zu vermeiden. Ein erneuter Lockdown im Oktober sorgte wiederum für einen kompletten Stillstand im Vereinsleben. Zweimal in Folge fiel auch das beliebte Sommerfest für die Mitglieder der Pandemie zum Opfer.

Wie die Vorsitzende erzählte, trafen die Einschränkungen die so genannten Mittwochswanderer besonders hart. Dieser Gruppe, die das ganze Jahr über wandert, gehören überwiegend ältere Menschen an: „Diesen Menschen haben besonders der Austausch und die persönlichen Gespräche gefehlt“, bedauerte Manuela Ramsteiner.

Das ganze Szenario wiederholte sich dann im Jahr 2021. Eingeschränkte Aktivitäten waren auch hier erst wieder im Sommer möglich. Dazu zählten auch Touren im Elsass und der benachbarten Schweiz. Dabei hatten sich die Wehrer Wanderfreunde einiges vorgenommen, denn es sollte das 125-jährige Bestehen der Ortsgruppe in gebührender Form gefeiert werden.

Im vergangenen Sommer bot die Ortsgruppe Wehr des Schwarzwaldvereins eine Wanderung am Feldberg an. | Bild: Andreas Böhm

Geplant war eine große Sternwanderung mit Bewirtung und Frühschoppenkonzert auf dem Schlössle, zu der die umliegenden Ortsgruppen eingeladen werden sollten: „Wir haben lange mit der Absage gewartet“, so Manuela Ramsteiner. Das Risiko für eine solche Veranstaltung, an der viele Menschen teilnehmen, war dem Verein schlussendlich zu groß, da die Impfungen zu dem Zeitpunkt noch nicht so weit fortgeschritten waren.

Als Ersatz für die geplanten Festlichkeiten diente dann die Einweihung des neuen Zwei-Burgen-Weges am dritten Oktober bei der Steinegghütte: „Das konnte gut gesteuert werden; es wurde nur in kleinen Gruppen gewandert“, erzählte die Vorsitzende. Auch ohne großes Wanderprogramm waren einige Vereinsmitglieder dennoch sehr aktiv. Die Wegewarte der Ortsgruppe zogen entweder alleine oder zu zweit los, um die Wegweiser zu reinigen und die Sitzbänke entlang des rund 90 Kilometer langen Wegenetzes zu kontrollieren und instand zu setzen.

Durch Corona erlitt der Schwarzwaldverein Wehr zum Glück keine finanziellen Einbußen, da die Mitglieder ehrenamtlich tätig sind. Corona-Hilfen wurden nicht in Anspruch genommen. Austritte von Mitgliedern aufgrund der Pandemie wurden nicht verzeichnet: „Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen“, sagte die Chefin der Ortsgruppe erleichtert.

Der Vorstand traf sich nicht in Präsenz; es wurden einige Zoom-Sitzungen abgehalten. Über, die den Verein betreffenden, aktuellen Corona-Vorgaben wurde der Vorstand seitens des Hauptvereins gut informiert. Die Umsetzung war kein großes Problem: „Man war sich dessen bewusst“, schilderte Manuela Ramsteiner die Situation. Derzeit erstellt der Vorstand das neue Wanderprogramm für das kommende Jahr – in der Hoffnung, dass es ohne Einschränkungen durchführbar bleibt.

Einen positiven Aspekt rief die Pandemie nach Meinung der Vorsitzenden hervor: „Das Wandern ist nun auch bei der Jugend wieder sehr aktuell. Das hat uns sehr gefreut. Es ist ein Plus, dass die Menschen wieder zum Wandern zurückkehren.“