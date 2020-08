von Ernst Brugger

Mit Verspätung konnte der Kegelsportclub (KSC) Wehr-Öflingen seine für Mai geplante Hauptversammlung am Freitagabend im Gasthaus „Zur Säge“ durchführen. Das vergangene Vereinsjahr und die Spielsaison, so Vorsitzender Michael Thomann, sei durch die Corona-Krise gekennzeichnet gewesen und dementsprechend mit gemischten Erfolgen verlaufen. Zufrieden war der Clubchef mit den stabilen Mitgliederzahlen, aber weniger mit dem sportlichen Ergebnissen, die unter dem Abbruch der Spielsaison gelitten hätten.

Die anstehenden und gut vorbereiteten Neuwahlen des kompletten Vorstandes brachten einige Veränderungen. Neuer Vize-Vorsitzender und zweiter Sportwart wurde Timo Waclawczyk. Zum ersten Sportwart gewählt wurde Mathias Feier, der zuvor Vize-Sportwart war. Bei den jeweils einstimmig verlaufenen Wahlen wurden Vorsitzender Michael Thomann, Kassierer Gisbert Müller, Schriftführer Dieter Mohr, Frauenwartin Anja Möller sowie Beisitzer Uwe Beischer in ihren Ämtern klar bestätigt. Für den KSC-Chef Thomann war es eine Freude Gisbert Müller zu ehren, der nicht nur seit 30 Jahren Mitglied ist sondern genau schon so lange als Kassier die Finanzen des Vereins mit Umsicht verwaltet. Eine Urkunde bekam auch Timo Waclawczyk, der seit zehn Jahren KSC-Mitglied ist.

In seinem detaillierten Jahresrückblick berichtete Vereinschef Thomann über das gut verlaufene Dreikönigs-Kegeln und die erfolgreiche Teilnahme am Schällenmarkt, welches die finanzielle Standbeine für den KSC seien. Erfreut war Thomann auch, dass die Mitglieder zum KSC stehen würden, und dass man seit Anfang Juni unter Auflagen wieder trainieren dürfe. In seinem sportlichen Resümee als erster Sportwart bedauerte Vorsitzender Thomann den Abstieg ersten Mannschaft aus der Verbandsliga. Rein rechnerisch sei zwar der Klassenerhalt möglich gewesen, wenn man die durch Corona ausgefallenen zwei Spiele noch gewonnen hätte. Klares Ziel für die nächste Runde sei deshalb der Wiederaufstieg.

Ihr Ziel erreicht habe in der vergangenen Saison die zweite Mannschaft, so Thomann. Diese habe, im Gegensatz zur ersten Mannschaft, ihren Heimvorteil nutzen und den klaren Klassenerhalt sichern können. Erfreut war er besonders über die erneute Meisterschaft der Sonderstaffel, die quasi schon als Serienmeister zu

Für 30 Jahre Mitglied beim KSC wurde Kassier Gisbert Müller mit Urkunde und Präsent geehrt. Foto: Ernst Brugger

bezeichnen sei. Beste Kegler der vergangenen Saison waren: Erste Mannschaft: Michael Thomann (554 Kegel). Zweite Mannschaft: Manuel Perinetti (521). Sonderstaffel: Mathias Feier (500). Frauenmannschaft: Anette Paulus (499).

Zum Damenteam beichtete Frauenwartin Anja Möller, dass man in der Rückrunde, zwar auf dem letzten Platz gelegen, durch eine Energieleistung noch zwei Plätze gut gemacht habe und den Klassenerhalt geschafft habe. Es sei aber noch Luft nach oben gewesen, wenn die Spielrunde nicht abgebrochen worden wäre. Über zwei größere Spenden konnte sich Kassier Gisbert Müller freuen. Seine exakte Kassen- und Buchführung bezeichneten die beiden Revisoren als überaus korrekt und zuverlässig, wofür dem Rechner die kalte Entlastung erteilt wurde. Diese erhielt auch der Restvorstand, wie sie der langjährige Aktive und einstige Sportwart Rainer Kiefer beantragte.