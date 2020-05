Aktuell sind in Wehr noch drei aktive Corona-Fälle bekannt. Diese Zahl nannte am Dienstag, 6. Mai, Ordnungsamtsleiter Stefan Schmitz. Allerdings geht er nach wie vor von einer unbekannten Dunkelziffer unentdeckter Infektionen aus. Insgesamt seien zwischenzeitlich 29 Fälle registriert worden, davon gelten 20 inzwischen als geheilt. Ungewöhnlich hoch ist eine weitere Zahl: Acht Todesfälle von in Wehr gemeldeten Personen sind zu beklagen. Zwei davon lebten allerdings zuletzt in einer Senioreneinrichtung außerhalb der Stadt. Im Vergleich zu früheren Jahren liegt die Zahl der Todesfälle im Monat April zwischen 20 und 30 Prozent über dem Durchschnitt. Auch die Wehrer Bürgerstiftung war von einem Corona-Fall betroffen, und das obwohl seit 12. März ein Besuchsverbot gilt. Eine über 90 Jahre alte Bewohnerin war in einem Krankenhaus im Kreis Lörrach „routinemäßig“ getestet worden und überraschenderweise positiv. Sie verstarb wenige Tage später. Anschließende Tests bei anderen Bewohnern und dem Pflegepersonal waren alle negativ.

Trotz aller Vorsichtsmaßahmen könne eine Infektion im Pflegeheim nie 100 prozentig ausgeschlossen werden, erklärt Bürgermeister Michael Thater. „Die katastrophalen Auswirkungen einer solchen Infektion erleben leider gerade auch einige Pflegeheime in der Nachbarschaft. Wir hoffen und tun alles Menschenmögliche, dass dies in Wehr nicht passiert.“