von Michael Gottstein

Die evangelische Gemeinde Öflingen hat kein eigenes Gotteshaus mehr. Weil die Stadt Wehr als Käuferin aufgetreten war, fand die Trennung von dem Haus aber ein den Umständen entsprechend glückliches Ende. Rund 50 Gläubige besuchten am Sonntag den Entwidmungsgottesdienst, den Pfarrer Peter Hasenbrink feierte. Er übergab den symbolischen Schlüssel an Bürgermeister Michael Thater. Wehmut und Trauer bestimmten die Feier, aber auch Erleichterung darüber, dass die Gemeinde laut Vertrag einmal pro Monat – an jedem zweiten Sonntag – einen Gottesdienst im Haus feiern darf und die Räume auch weiterhin für Gemeindegruppen zur Verfügung stehen.

Die Geschichte Nach 1945 stieg der Zahl evangelischer Christen in Öflingen wegen der Flüchtlinge aus den protestantischen ehemaligen Ostgebieten stark an. Evangelische Gottesdienste durften in der Friedhofskapelle und im Zeichensaal der Schule gefeiert werden. Weil der Wunsch nach einem Gotteshaus spürbar wurde, sammelte ein Kirchenbauverein Spenden, und im Jahre 1953 kaufte die Kirchengemeinde das Grundstück. Am 3. November 1957 wurde die Christuskirche nach 20-monatiger Bauzeit eingeweiht. 1961 fand die erste Kunstausstellung statt – das „Öflinger Modell“ war geboren.

Pfarrer Hasenbrink zeigte Fotos aus der Vergangenheit, die die schönen und bewegenden Momente ins Gedächtnis riefen und die Öflinger Pfarrer, von Paul Gräb bis Martin Rathgeber, sowie deren Ehefrauen würdigten. In seiner Predigt machte er den Gläubigen Mut und verwies darauf, dass nicht nur die im Jahre 1957 begonnene Tradition zu Ende sei, sondern auch ein Neuanfang bevorstehe, bei dem die Gemeinde auf Gottes Beistand vertrauen dürfe. Zwar müsse sich die Öflinger Gemeinde neu orientieren, aber sie sei jederzeit in Wehr auf Augenhöhe willkommen. Bereits im Jahre 2014 hatten sich die früher eigenständigen Kirchengemeinden zusammengeschlossen. Es stimme zuversichtlich, dass es eine aktive Konfirmandengruppe gebe und die Beziehung der Gemeinde zu Indien sehr lebendig sei. Auch wenn man von der Osterkerze, dem Taufbecken, dem Kreuz, der Kanzel und dem Altar Abschied nehmen müsse, „wird Gott nicht heimatlos, solange er in unseren Herzen wohnt“, so Pfarrer Hasenbrink.

Bürgermeister Michael Thater meinte: „Ich hätte nicht gedacht, dass wir in unserer Stadt einmal eine Kirche entwidmen müssen.“ Für die Fraktionsvorsitzenden sei klar gewesen, dass ein Kirchenabriss keine Option sei. Thater erinnerte an die Aufbruchsstimmung in den 1950-er Jahren, als die Öflinger Protestanten mit großer Spenden- und Opferbereitschaft ihre eigene Kirche gebaut hatten.

Der Verkauf der Liegenschaft war unausweichlich, weil die Kirchengemeinde deren Sanierung nicht hätte bezahlen können. Die Stadt möchte das Haus vor allem für kulturelle Zwecke nutzen. Das Pfarrhaus wird verkauft, auf dem großen Grundstück des Pfarrgartens wurden zwei Bauplätze erschlossen, die an junge Familien verkauft werden. Für Altar, Taufstein, Lesepult und Osterkerzenständer sucht die Gemeinde über das Gustav-Adolf-Werk eine sinnvolle Verwendung.