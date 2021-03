von Gerd Leutenecker

Christopher Simon führt an angestammtem Platz das Geschäft des Fahrradspezialisten Radsport-Büche in der Todtmooser Straße fort. Mit 32 Jahren ist er bereits kein Unbekannter. Schon sein Schulpraktikum absolvierte Simon im Wehrer Fahrradgeschäft bei Bernd Büche und ist als langjähriger Mitarbeiter in die Verantwortung reingewachsen. Christine und Bernd Büche hatten bereits zum Jahresanfang den Betrieb abgegeben, bleiben aber dem Fachhandel treu verbunden.

Das zweigeschossige Ausstellungs- und Verkaufsareal ist wieder mit den neuesten Rad-Trends gefüllt. „All-Terrain-Fahrräder, auch mit E-Motor und praktischen breiten Reifen, sind die diesjährigen Präferenzen der Kundschaft“, so der passionierte Biker Simon. Mit fünf Mitarbeitern wird Radsport Büche GmbH Werkstatt und Verkauf stemmen, „der Eintrag in die Handwerksrolle ist bereit vollzogen“ und die Kundengespräche mit Termin Click & Meet werden bestens angenommen, so Simon und Büche übereinstimmend.