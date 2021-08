von sk

Nachdem laut Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg Chorproben unter Einhaltung verbindlicher Regeln wieder erlaubt waren, hat sich der Kirchenchor St. Martin Wehr wieder zu Präsenzproben in der Kirche getroffen. Die Freude, sich wiederzusehen und gemeinsam singen zu dürfen, war groß, schreibt der Chor in einer Pressemitteilung. Dies drückte auch Chorleiterin Elisabeth Schlegge-Weidt in ihrer Begrüßung des Chors aus.

Proben und Gottesdienste

Seit Januar hatten regelmäßige Online-Proben stattgefunden, außerdem hatte die Chorleiterin Übedateien eingespielt, damit jeder die Möglichkeit hatte, individuell zu üben. Deshalb waren Chorleiterin und Mitglieder gespannt, wie wirkungsvoll die Online-Proben gewesen sind und wie die geprobten Stücke im Zusammenklang der Stimmen klappen würden. Begeistert wurde festgestellt, dass sich die Arbeit gelohnt hatte. Nun hofft der Chor, nach der Sommerpause auch wieder die Möglichkeit zu haben, die geprobten Stücke im Gottesdienst singen zu können. Unter anderem wurden Stücke aus der „Missa Princeps Pacis“ von William Lloyd Webber und die beiden Motetten „Cantate Domino“ und „Laudamus te“ von Karl Jenkins eingeübt.

Einen besonders schönen Abschluss vor der Sommerpause bildete die Ehrung von Christa Schmidt, die selbst überrascht war, dass sie schon 40 Jahre im Kirchenchor St. Martin singt. Die Vorsitzende Susanne Gentner gratulierte dazu herzlich und überreichte Blumen, einen Geschenkgutschein und die Ehrenurkunde des Diözesan-Cäcilien-Verbandes der Erzdiözese Freiburg.

Sommerpause

Mit Dank an die Chorleiterin für die großartige Arbeit und genauso an die Vorsitzende Susanne Gentner für die unermüdliche Rundumversorgung aller Mitglieder mit Noten, Informationen über neueste Verordnungen, Einteilung der Schola für den Gesang bei den Gottesdiensten uns so weiter verabschiedete sich der Chor in die Sommerpause, schreibt der Chor abschließend.