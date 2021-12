Zur Person

Celine Pellmont ist 1977 in Frankreich geboren. Sie ist ausgebildete Dirigentin für Blasmusikorchester und Flötenlehrerin. Ihr Studium hat sie unter anderem an der Musikakademie in Basel und an der Confédération Musicale de France in Paris absolviert. Seit November 2021 dirigiert sie die Stadtmusik Wehr, zuvor war sie unter anderem Dirigentin der Musikvereine in Herten und Fahrnau. Celine Pellmont ist verheiratet und hat zwei Kinder. Die Familie lebt in Binningen. Weitere Informationen zum Verein und Kontaktmöglichkeiten finden sich im Internet: www.stadtmusik-wehr.de