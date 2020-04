Die Corona-Verordnung werde von der Wehrer Bevölkerung „im Großen und Ganzen eingehalten“, so die Zwischenbilanz von Ordnungsamtsleiter Stefan Schmitz nach vier Wochen. Mehrere Streifen des Gemeindevollzugsdienstes kontrollierten regelmäßig bekannte Treffpunkte in Wehr. Grundsätzlich dürfen sich nicht mehr als zwei Personen treffen. Meistens reagierten die Betroffenen mit Verständnis, wenn die Ortspolizisten Hinweise aussprächen. 19 Mal wurde allerdings auch ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Den Betroffenen droht eine Strafe zwischen 100 und 300 Euro. Im Wiederholungsfall – auch das gibt es – sogar deutlich mehr. Der Ordnungsamtsleiter rechnet in den nächsten Wochen mit noch mehr Verstößen. Zum einen, weil das sommerliche Wetter zum Draußensein verleite, zum zweiten, weil die gesellschaftliche Diskussion um einen „Exit aus dem Lockdown“ eine vermeistliche Enspannung signalsiere. Schmitz appeliert dagegen an die Bevölkerung, sich weiter an die Vorgaben zu halten, um die Epidemie einzudämmen.