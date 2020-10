Margot Richter wird am 19. Oktober in der Stadthalle Wehr mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Dies teilte Bürgermeister Michael Thater am Rande der Gemeinderatssitzung mit. Bereits im Sommer wurde die Auszeichnung beschlossen, wegen der Corona-Pandemie aber verschoben. Die hohe Auszeichnung werde durch Petra Olschowski überreicht, der Staatssekretärin im Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst. Margit Richter engagiert sich besonders im kulturellen Leben der Stadt, unter anderem bei der Gründung des Stadtmuseums und als Kuratorin verschiedener Ausstellungen. In zahlreichen Publikationen dokumentierte sie die Wehrer Künstler des 20. Jahrhunderts sowie die Geschichte der Stadt. Bekannt ist Richter auch als Ehefrau des 2013 verstorbenen Architekten und Stadtplaners Hermfried Richter sowie als langjährige Stadträtin für die Freien Wähler.