von Gerd Leutenecker

Die Hauptversammlung der Ortsgruppe Wehr vom BUND ist nach Jahrzehnten ohne Inge Böttinger am Dienstagabend über die Bühne gegangen. Sie hat sich aus persönlichen Gründen im Juli zurückgezogen. Die Landschaftspflege in Wehr und Umgebung stand in diesem Jahr im Vordergrund der Arbeit. Marita Mayer und Doris Kattner berichteten über die BUND-Aktivitäten im Coronajahr.

Murg Warum Gabionenzaun ein Reizwort im Bauausschuss ist Das könnte Sie auch interessieren

Die Steinwüsten in einigen Wehrer Vorgärten bleiben den BUND-Mitgliedern weiterhin ein Dorn im Auge. Die Biodiversität leidet stark darunter, ist sich Biologin Doris Kattner sicher. Von Vorteil sei die erreichte Novelle zur Änderung des Naturschutzgesetzes im Land. „Jetzt kommt es darauf an, wie es in der Praxis vor Ort umgesetzt wird – die Behörden sollen auch unliebsame Entscheide treffen“, so Kattner. Der Erhalt der Artenvielfalt müsse in allen gesellschaftlichen Teilen in Wehr eingefordert werden. Mit der kleinräumigen Landwirtschaft in Wehr und ohne große Agrounternehmen, seien Chancen gegeben, zeigten sich die Mitglieder der Ortsgruppe zuversichtlich. Eine grundlegende Konfrontation gegenüber den Landwirten vor Ort sei augenscheinlich heute nicht mehr zielführend, war eine Feststellung der Biologin.

Blick auf Biotope

Weiterhin kümmert sich die Ortsgruppe um etliche Biotope. Die Landschaftspflege in Wehr wird durch das Landratsamt honoriert und fließt in die Kasse des Ortsverbandes. Ältere, kleine Folienteiche in der Natur verlanden derzeit verstärkt, „da ist zu viel Schilf gewachsen“, schilderte Rudolf Huber seine Beobachtungen. Ein ähnliches Bild an den angelegten Steinmauern, auch da werde etwas mehr Arbeit aufgewendet. „Aber, die praktischen Helfer fehlen in der jüngeren Generation“, schilderte Huber seine Wahrnehmung. Eine ideelle Unterstützung sei vorhanden, die Ziele werden mitgetragen, jedoch fehlen die helfenden Hände deutlich, war eine Feststellung der Mitglieder.

Wehr Fotofreunde zeigen ihre Werke Das könnte Sie auch interessieren

Ein gesellschaftlicher Trend der vergangenen Jahre, was vor drei Jahren bereits beim BUND zur Aufgabe von einstmals gepflegten Naturschutzräumen in Wehr geführt hatte. Ein anderes Bild bei den Nisthilfen. „Wenig Wildbienen, mehr Wespen und Hornissen“, Kattner hat mit Argusaugen die diesjährigen Besätze kontrolliert. Die Wahrnehmung ist bei den Mitgliedern bestätigt worden. Zumindest bei den Hummeln sei kein Rückgang. Ein großer Insektenflug sei nach Jahren wieder feststellbar. Was an der Frontscheide der Autos feststellbar war, meinte eine Mitstreiterin vom BUND.