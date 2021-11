von Gerd Leutenecker

„Die Fasnacht isch die schönschti Ziit, drum halte mir zämme, demit‘s dies Johr wieder eini gitt“- das Motto der Fasnacht 2022 für die Wehrer Narrenzunft ist proklamiert. Für alle Zünfte und Cliquen war der 11.11., 11. 11 Uhr, Grund genug, die klamme Kälte im abgestaubtem Häs zu testen. Die alte Freiluftrampe am Gleis 3 war der Treffpunkt für die Wehrer Fasnächtler. Etwas bescheidener, aber den Umständen entsprechend draußen.

Endlich wieder Faxen machen

Rund 80 Personen sind gekommen, zuerst noch in der eigenen Gruppe und im Laufe des Mittags dann wieder recht ausgelassen miteinander. „Nicht mehr alleine zu Hause die Fasnacht machen“, Zunfträtin Petra Meier stimmte nur ein kurzes Wehklagen über die vergangene Saison an und schwenkte dann um auf „jetzt wieder das Brauchtum fortsetzen“. Die Fünfte Jahreszeit ist angebrochen, viel Narri-Narro schallte vom alten Bahnhofsgelände in die Stadt. Etwas verschmitzt kam‘s gleich noch hinterher, „endlich wieder gemeinsam Faxe mache“, so von der Zunfträtin.

Vieles in der Schwebe

Es herrscht noch einiges an Ungewissheit, die Fasnacht 2022 bleibt in der Schwebe. Obernarr und Narrenvogt Oliver Brüderle gibt gleich noch für sein Herrschaftsgebiet die Devise aus: „Die Fasnacht im Dorf“ steht im Mittelpunkt. Zumindest durften die Narren halbwegs gewohnt beginnen, die Stadt hatte für flüssiges Vesper gesorgt und auch frische Zwiebelweihe aufgeboten. Auf die heiße Mählsupp ist verzichtet worden, „wegen dem Virus halt“ wie Sarah Schaffner einräumen musste.

Die Strafzettel

Sie hat das Sieger-Motto der Wehrer Fasnacht eingereicht. Anonym ist abgestimmt worden, in der engeren Auswahl war wieder ein Seitenhieb auf die Öflinger und das Personalkarussell im Rathaus. Als Gaudi-Motto kam noch heraus: „Siett es d John Waxne nümmi gitt, heißt de Sheriff einfach Baumgartner“. Auf das mobile Ordnungsamt haben es die Narren verstärkt abgesehen, die vielen Strafzettel haben offensichtlich manch gewohnte Parkmöglichkeit vergällt. Das musste der Bürgi natürlich auch mit ausbaden, sein neues Dienst-Bobbycar ist extra mit Blaulicht ausgestattet worden. Und natürlich klingt vom Bürgi-Mobil dort nicht mehr das bekannte Tatü-Ta-Ta sondern der neue Sound von Tatü-Tha-Ter.

Bütt und Erhebungen

In der Bütt schlug sich Thater wacker mit seinem Heimatdialekt, nur beim Reimrhythmus fehlte ein Jahr Erfahrung. Wie gewohnt bei der Fasnachtsproklamation sind drei Erhebungen vorgenommen worden: Sarah Schaffner hat den Zunftorden überreicht bekommen, Christian Martin (Rabarber) ist ab sofort Ehrenzunftrat und Narrenvogt Brüderle kann sich nun auch als Ehrenoberzunftrat (aus-)rufen lassen.