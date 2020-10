von Ernst Brugger

Der langjährige Pächter der Wehrer Minigolfanlage, Friedhelm Gutmann, ist am Freitagmittag von Bürgermeister Michael Thater in einen weiteren Ruhestand verabschiedet worden. Der 82-jährige Friedhelm Gutmann hat während 17 Sommern die Freizeit- und Minigolfanlage mit viel Herzblut gepflegt und betrieben.

„Sie haben seit 2004 die städtische Freizeitanlage mit viel Charme und Eigeninitiative sowie ihrem ureigenen Humor vorbildlich bewirtschaftet“, sagte Bürgermeister Thater zu Gutmann. Es seien für die Stadt Wehr gute 16 Jahre gewesen und für das große Engagement des Pächters wolle sich die Stadt deshalb herzlich bedanken. Gutmann sei stets ein verlässlicher Partner gewesen und habe die Anlagen immer „gut in Schuss“ gehalten.

Aber auch für die Tausenden Besucher der parkartigen Freizeitanlage mit 18 Minigolfbahnen, Tischtennis und Boulebahn sei Gutmann, als „Herr über Golfbälle und -schläger“, stets ein angenehmer Ansprechpartner gewesen, unterstrich Thater. Mit einem prall gefüllten Geschenkkorb bedankte sich der Rathauschef auch symbolisch für Gutmanns vorbildliche Tätigkeit für die Stadt und zum Wohle der Anlagenbesucher.

Dass Gutmann die sportliche Wehrer Freizeit- und Minigolfanlage vor 16 Jahren übernommen hat, lag sicherlich auch daran, dass er als einstiger Fußballer der Spielvereinigung Brennet von Bällen „infiziert“ war. Neben dem Betrieb der Spielanlagen hatte Gutmann auch ein gut sortiertes Getränkeangebot sowie Eis und kleine Speisen angeboten, was sowohl von Einheimischen als auch Wanderern und Feriengästen gut angenommen wurde. Die idyllisch zwischen Stadion und Wehra gelegene Freizeitanlage besteht seit mittlerweile 45 Jahren. „Hier war ich immer wie im Paradies – es war eine schöne Zeit“, sagte Friedhelm Gutmann rückblickend.

Altersbedingt möchte er aber jetzt, wie er verschmitzt erklärte, etwas kürzer treten. Da er gerne in der Natur ist, liege die rundum bewaldete Freizeitanlage geradezu in einem paradisischen Ambiente, das er jetzt auch privat gerne besuchen werde, so Gutmann. „Vielleicht nach einem Waldspaziergang, dann werde ich mein Paradies als Gast genießen und an die vielen schönen Episoden zurückblicken, die ich hier erleben durfte“, sagte der bisherige Pächter aber auch etwas wehmütig.