Von wegen Generation Smartphone: Kinder haben Freude am Lesen – und wie! 64 Anmeldungen hatte die Mediathek Wehr im Rahmen der Leseclub-Aktion „Heiß auf Lesen“ zu verzeichnen. Bei der Abschlussveranstaltung am Mittwoch konnten die Teilnehmer aus den Klassen 1 bis 6 aus Wehr und Umgebung neben Anerkennung auch eine Reihe von attraktiven Preisen einheimsen. Am Ende gab es für alle ein Eis. 244 Bibliotheken in ganz Baden-Württemberg, darunter 40 im Regierungsbezirk, beteiligten sich in diesem Sommer an der Leseclub-Aktion, die das Ziel verfolgt, Interesse und Spaß am Lesen zu wecken sowie das Lese- und Textverständnis zu fördern. Das Team der Mediathek unter Leiterin Marion Lüber-Schmidt hatte 160 Bücher ausgewählt. Die Ausleihe und Rückgabe wurden protokolliert. Bei der Rückgabe wurden Fragen zum Inhalt eines gelesenen Buches gestellt. Wer mindestens drei Bücher gelesen hatte und die Fragen beantworten konnte, konnte sich Hoffnungen auf einen Preis machen. Verständnis zeigte der Moderator der Feier, Mediathek-Mitarbeiter Benjamin Walszak dafür, dass im Lauf des Sommers ein Teilnehmerschwund zu verzeichnen war. Den 46 Kindern, die bis zum Ende dabeigeblieben waren, zollte er höchsten Respekt. Trotz Sommerwetter, Schwimmbad und Urlaubszeit hätten sie sich die Lust auf das Lesen nicht nehmen lassen.

Als besonders gefräßige Bücherwürmchen entpuppten sich Senna Yigit und Mia Yaqubi. Lesekönigin Senna schaffte stolze 21 Bücher, knapp dahinter kam Leseprinzessin Mia mit 20 Büchern. Die beiden erhielten einen Gutschein der Buchhandlung Volk beziehungsweise ein Freiticket für die Bodenseeinsel Mainau. Weitere 15 Schüler durften sich über Freikarten etwa für ein Erlebnisbad, einen Erlebniskletterwald, ein Planetarium, die Hasler Höhle oder einen Jahresbeitrag für die Mediathek freuen. Angesichts des Erfolges und der erfreulichen Nachfrage wurde bereits angekündigt, dass im kommenden Jahr die neunte Auflage von „Heiß auf Lesen“ stattfinden soll.