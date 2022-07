Die Baufortschritte auf dem Wehrer Brennet-Areal sind auch von außen deutlich erkennbar: Aktuell wird bereits der große Parkplatz vor den drei Märkten gepflastert. 220 Stellplätze entstehen hier für die Kunden der drei Märkte Schmidts-Markt, Lidl und Müller Drogeriemarkt. Auch im Inneren liegen die Arbeiten so gut im Zeitplan, dass nun auch das Eröffnungsdatum feststeht: Am Mittwoch, 16. November, wird das neue Einzelhandelszentrum im Stadtzentrum eröffnet.

Äußerlich nehmen die drei Märkte auf dem Brennet-Areal Gestalt an. Auch die Arbeiten an den 220 Parkplätzen haben bereits begonnen. | Bild: Obermeyer, Justus

Bei einer Begehung mit Wehrer Gemeinderäten und Vertretern der Service-Gemeinschaft und der Firma Brennet gab Bauherr Matthias Schmidt nun einen ersten Einblick in das Innere der drei Läden.

Matthias Schmidt erläutete die Raumplanung. | Bild: Obermeyer, Justus

Auch wenn alle drei Märkte schon bislang in Wehr präsent sind, wird sich allein durch die Größe der neuen Läden das Einkaufsangebot deutlich verbessern: Mit insgesamt 5200 Quadratmetern Verkaufsfläche ist das Wehrer Brennet-Areal in der Summe sogar etwas größer als das Brennet-Areal in Bad Säckingen.

Der Wehrer Schmidts-Markt wird mit 2800 Quadratmetern Verkaufsfläche (bislang 1800 Quadratmeter) der drittgrößte der Unternehmensgruppe – nach Bad Säckingen und Titisee-Neustadt (mit jeweils etwa 3000 Quadratmetern).

Matthias Schmidt erläuterte im Rohbau das Raumkonzept des Schmidts Markts. Links entsteht über die geamte Länge der Wand die Frischetheke. | Bild: Obermeyer, Justus

Neu wird es ein Gastronomie-Angebot und eine „Schmidts Hausküche“ geben – mit 80 Sitzplätzen innen und rund 50 Plätzen im Außenbereich. Angesiedelt wird es im Erdgeschoss auf der Südostseite des Neubaus – also gegenüber des Textilmuseums.

Arbeitsplätze Insgesamt werden auf dem Brennet-Areal rund 150 Arbeitsplätze entstehen. Allein der Schmidts Markt stockt seine Belegschaft um 35 Personen auf, wie Matthias Schmidt erklärte. Der Wehrer Markt ist einer von insgesamt 15 Märkten, die das Familienunternehmen mit Stammsitz in Rickenbach in der Region betreibt.

„Wir investieren allein in die Einrichtung unseres Marktes rund fünf Millionen Euro“, so Matthias Schmidt. Die kalkulierten Baukosten für die drei Märkte bezifferte er auf 18 Millionen Euro. Auch wenn auf der Baustelle vom künftigen Erscheinungsbild noch nichts zu erkennen ist, wird der Schmidts Markt optisch an die Geschichte des Standorts erinnern und Bilder und Relikte aus der Zeit der Textilproduktion der Brennet in den Laden integrieren. „Die Historie soll nicht verloren gehen“, so Schmidt.

Im Schmidts Markt gehen die Rohbauarbeiten auf die Zielgerade. Noch werden im Boden Versorgungsleitungen gelegt. | Bild: Obermeyer, Justus

Deutlich mehr Platz für Lidl

Deutlich vergrößern wird sich auch Lidl: Statt bisher 950 Quadratmetern stehen im neuen Markt 1500 Quadratmeter zur Verfügung. Die Größe zeigt sich vor allem im Video:

Video: Obermeyer, Justus

Kleinster der drei Märkte wird der Müller Drogeriemarkt mit rund 1000 Quadratmetern.

Beim Lidl-Markt liegen bereits die Bodenfliesen. | Bild: Obermeyer, Justus

Diese beiden Märkte sind bereits am weitesten fortgeschritten. Die Bauübergabe an Müller soll noch vor den Sommerferien sein, damit das Unternehmen schon bald mit der Einrichtung beginnen kann.

Beim Müller Drogeriemarkt steht der Beginn des Inenenausbaus kurz bevor. | Bild: Obermeyer, Justus

Eine eigene Welt entsteht auf der Rückseite des Baus mit den Anlieferzonen. Allein vier Laderampen für den Schmidts-Markt sind hier vorgesehen – nach verschiedenen Produktgruppen getrennt, um die Logistik zu optimieren.

Die Anlieferzone im hinteren Bereich der Gebäudebietet Platz für mehrere Lastwagen. | Bild: Obermeyer, Justus

„Pro Woche erwarten wir zwischen 100 und 120 Lastwagen“, erklärt Schmidt. Im hinteren Bereich befindet sich außerdem die gesamte Technik: Große Kühlräume sowie die Kühl- und Lüftungstechnik.

Lager und Kühlraum von Lidl. | Bild: Obermeyer, Justus

Dabei verzichten Schmidt und Lidl zukunftsweisend auf Erdgas als Energieträger, stattdessen wird mit Wärmepumpe und Wärmerückgewinnung der Kühlanlagen geheizt. Die Dächer werden – wie zuvor bei den Fabrikhallen – wieder mit Photovoltaikanlagen der Brennet bestückt.

Enorme Ausmaße hat die Lüftungstechnik des neuen Schmidts Markts. | Bild: Obermeyer, Justus

Dieser Raum steht für die Logistik der Leergutannahme zur Verfügung: Mit drei Automaten können Mehr- und Einweg-Flaschen zurückgegeben werden, die dann sortiert werden. | Bild: Obermeyer, Justus

Nanu, eine Tür im zweiten Stockwerk? Dahinter befindet sich eine eigene Lüftungsanlage für die Duft-Abteilung des Müller-Markts. | Bild: Obermeyer, Justus

Auch Innenstadt soll profitieren

Für die Servicegemeinschaft Wehr betonte Stephan Ruthe die Bedeutung des Projekts für den Wehrer Einzelhandel. Wichtig sei, dass das Brennet-Areal sich nicht von der Innenstadt abgrenze, sondern sich die Hauptstraße zum neuen Areal öffne, damit die Kunden auch den Weg zu den kleineren Einzelhändlern finden.

Dieser Raum steht für die Logistik der Leergutannahme zur Verfügung: Mit drei Automaten können Mehr- und Einweg-Flaschen zurückgegeben werden, die dann sortiert werden. | Bild: Obermeyer, Justus

Eine besondere Bedeutung kommt dabei auch dem künftigen Ärztehaus zu, das gegenüber dem Modehaus Bär entsteht.

Im Erdgeschoss werden sich hier eine Apotheke und eine Sanitätsgeschäft ansiedeln. Wie Bürgermeister Michael Thater sagte, soll der erste Spatenstich hierfür spätestens nach den Sommerferien der Baufirma stattfinden.