Der Abriss der alten Werkshallen auf dem Wehrer Brennet-Areal soll im September beginnen. Dies geht aus der öffentlichen Ausschreibung der Arbeiten hervor, die in diesen Tagen erfolgt ist. Die zum Abriss bestimmten Gebäude haben ein Volumen von über 20.000 Kubbikmeter umbauten Raum. Als Zeitraum für die Abrissarbeiten gibt die Brennet GmbH die Spanne zwischen September 2020 und September 2021 an, also gut ein Jahr. Anschließend ist der Neubau für die drei geplanten Lebensmittel- und Drogeriemärkte geplant.

Eigentlich war die die Eröffnung des Einzelhandelszentrums für das kommendes Jahr angekündigt worden, ob dieses Ziel erreicht werden kann, ist damit allerdings fraglich. Bevor der Abriss beginnt, müssen zunächst die Photovoltaikanlagen demontiert werden. Sie sollen übergangsweise auf andere Gebäuden in der Region montiert werden und dort Strom erzeugen.