Es geht weiter mit dem kommunalen Breitbandausbau: „Die Bauarbeiten beginnen spätestens am 10. Oktober“, so Bürgermeister Michael Thater während der Gemeinderatssitzung. Er sei sehr zuversichtlich, was den weiteren Verlauf der Arbeiten angehe, so Thater.

Nach langer Vorbereitungszeit, unter anderem wegen der komplexen Förderanträge, hatte die Stadt im Sommer 2021 bereits zum ersten Mal mit dem Ausbau begonnen. Mit dem kommunalen Breitbandnetz sollen innerhalb von zwei Jahren Bauzeit die Versorgungslücken im Ort geschlossen werden. Die damals beauftragte Firma Stark Energies meldete allerdings im Februar diesen Jahres Insolvenz an. Damit verzögerte sich der Ausbau in vielen Kommunen in der Region, welche ebenfalls auf das Ludwigsburger Unternehmen gesetzt hatten. Im Juni wurden die Arbeiten in Wehr dann erneut vergeben, diesmal an die Darmstädter Bietergemeinschaft Aytac Vau GmbH/TGB GmbH.

Die Kosten sind dabei von 10 Millionen Euro auf 11,6 Millionen Euro gestiegen. Es werde versucht, einen Teil dieser Mehrkosten über bei der Vergabe an Stark Energies abgeschlossene Vertragserfüllungsbürgschaft zurück zu erhalten, so der technische Leiter des Eigenbetriebs Breitband Helge Laufer im Sommer. Insgesamt werden über 20 Millionen Euro investiert, 90 Prozent davon kommen aus Fördermittel von Bund und Land.