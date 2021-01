Mit Erleichterung haben die Wehrer Gemeinderäte die positiven Signale aus Berlin und Stuttgart in Sachen Breitbandförderung aufgenommen. Nachdem das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur sowie das Landesinnenministerium mitgeteilt hatten, dass die Stadt Wehr ihre zugesagten Fördermittel aller Voraussicht trotz des Telekom-Vectoring-Ausbaus nutzen darf, sehen die Stadträte nun kein Risiko mehr für die nächsten Schritte: Einstimmig vergaben sie den Planungsauftrag für den Breitbandausbau zum Preis von 1,9 Millionen Euro an das Ingenieurbüro Gutmann in Höchenschwand. Das Planungsbüro hatte für die Stadt Wehr bereits die Vorplanung übernommen und die Förderanträge ausgearbeitet.

Damit nimmt das Infrastrukturprojekt nun endlich Fahrt auf. In den nächsten Wochen soll nun der nächste Schritt mit der Gründung eines Eigenbetriebs für das städtische Breitbandnetz getan werden. Dann wird auch die Frage der personellen Ausstattung des Eigenbetriebs diskutiert werden.

Der Stadt stehen nach ihrem Antrag Fördermittel in Höhe von insgesamt fast 19 Millionen Euro (10,45 Millionen Euro vom Bund und 8,36 Millionen Euro vom Land) zur Verfügung. Doch angesichts der Aktivitäten der Telekom sorgte sich die Stadt in den vergangenen Monaten, ob sie diese Mittel überhaupt beanspruchen darf. Ein Rechtsgutachten sah ein entsprechendes Risiko, denn eigentlich gilt als Fördervoraussetzung eine Unterversorgung des betreffenden Gebiets. Die zuständigen Ministerien in Stuttgart und Berlin vertreten nun aber die Rechtsauffassung, dass die Fördermittel nicht zurückgezahlt werden müssen, da die Stadt sich an die Fördervorgaben gehalten habe.