Mit Defiziten und einem Darlehen von 3,7 Millionen Euro planen die Wehrer Eigenbetriebe für 2023. Die meisten Investitionen sind für den Ausbau des Breitbandnetzes und neue Wasserleitungen vorgesehen.

Gut voran geht der Breitbandausbau. Die zügigen Arbeiten im Bereich Hölzle lobten Bürger in der Gemeinderatssitzung. Die Insolvenz des ersten Auftragnehmers hatte die Arbeiten um ein Jahr verzögert. 2023 sollen die Hausanschlüsse in Hölzle, Enkendorf und Meierhof fertiggestellt werden.

Die zwei Muillionen Euro fürs Breitbandnetz kommen größtenteils aus Fördermitteln

Dafür sind zwei Millionen Euro eingeplant, die zum großen Teil mit Fördermitteln ausgeglichen werden. Es gebe keine Einnahmen, da die Pacht für das Breitbandnetz als Ausgleich für die Förderung an Bund und Land abgeführt werden muss, erklärte Bürgermeister Michael Thater.

Für den Eigenbetrieb Energie-Wasser-Bäder wird 2023 den Startschuss für Veränderungen bringen: Im Frühjahr soll das Strukturgutachten vorgestellt werden, in dem die Strategie für die kommenden zehn Jahre festgelegt wird. Im Vorfeld wurden erste Maßnahmen im Haushalt eingestellt. So werden rund 1,4 Millionen Euro vor allem in die Erneuerungen von Wasserleitungen investiert. Damit soll das Problem, der mit 15 Prozent zu hohen Wasserverluste, angegangen werden.

Die Verluste im Bereich Bäder erhöhen sich

Durch die hohen Energiekosten und die Sanierung des Außenbeckens erhöhen sich die Verluste im Bereich Bäder. Dafür ist im Bereich Wasser durch die Gebührenerhöhung ein Gewinn von 49.000 Euro geplant. Eine Konzessionsabgabe an die Stadt sei nicht mehr möglich, so Rechnungsamtsleiter Erich Götz. Auch durch ein neues Darlehen werden sich die Schulden dieses Eigenbetriebs um 750.000 Euro erhöhen. Ordentliche Erträge bringt der Bereich Beteiligungen. „Diese können aber den Verlust der Sparte Bäder nicht mehr ausgleichen“, so Götz.

Der Eigenbetrieb Abwasser investiert in die Kanalsanierung und in die energetische Weiterentwicklung. Dafür ist rund eine Million Euro eingeplant. Das zweite Blockheizkraftwerk gehe in den nächsten Tagen in Betrieb, die neue Fotovoltaikanlage kann installiert werden, sobald die Teile lieferbar seien, so der technische Leiter des Eigenbetriebs, Frank Lückfeldt.