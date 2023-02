Die Vereinslandschaft in Wehr und Öflingen hat Zuwachs bekommen, und das neue, noch kein Jahr alte Mitglied wächst rasant: Die „Bogenfreunde Öflingen e.V.“ haben in ihrer ersten Jahreshauptversammlung am Samstag daher eine positive Bilanz gezogen.

Übungsplatz auch für längere Distanzen

Im Mai 2022 beschlossen sieben Freunde des Bogenschießsports, einen eigenen Verein zu gründen. Einige von ihnen waren Mitglieder in der Sportschützengesellschaft Wehr, wo ihnen ein Wiesengrundstück zur Verfügung stand. „Wir haben uns aber ein Gelände im Wald mit einem Bachlauf gewünscht“, erklärte der Vorsitzende Florian Teyke. Am Duttenbergweg in Öflingen, südlich des Sportsplatzes, fanden sie ein solches Grundstück, das sie entgeltfrei nutzen dürfen, wenn sie dafür das Areal sauber halten. „Hier haben wir auch die Möglichkeit, auf längere Distanzen zu üben“, erklärte der Vorsitzende, der zusammen mit dem Vize German Schloz die umfangreichen Formalitäten in Rekordzeit über die Bühne gebracht hatte.

Erste Vereinsmeisterschaft und ein Kreismeister

Schon im Juni wurde der Verein eingetragen, und unmittelbar darauf konnte er mit den sportlichen Aktivitäten loslegen: Die Mitglieder besuchten das „3-D-Jagdtunrier“ in Hochsal, bei dem Tiere aus Polymerschaum – von der Größe einer Ratte bis zum Elefanten – in einem Parcours aufgestellt werden, womit eine Jagdsituation nachgestellt wird. Prompt nahm der Verein auch am Kinderferienprogramm der Stadt teil und erhielt viele positive Rückmeldungen – unter anderem, weil er auf religiöse Gefühle Rücksicht genommen und nur Speisen serviert hatte, die für alle Religionsangehörigen erlaubt waren. Er organisierte eine eigene Vereinsmeisterschaft, damit German Schloz zur Kreismeisterschaft fahren konnte, bei der er den Titel in seiner Disziplin und Altersklasse gewann. „Niemand wird gezwungen, zu Turnieren gefahren, aber wir ermutigen alle, dies zu probieren“, so der Vorsitzende. Mittlerweile zählt der Verein 30 Mitglieder, darunter zehn Jugendliche.

Jetzt auch ein Kassierer mit im Vorstand

Trainiert wird immer donnerstags ab 18 und sonntags ab 10 Uhr, und in Person der beiden Vorsitzenden stehen zwei lizensierte Trainer zur Verfügung. Jeder Interessierte darf zu diesen Zeiten hineinschnuppern. Bei der Versammlung beschlossen die Mitglieder, den Vorstand um den Posten des Kassierers zu erweitern. Finanzfachfrau Christine Schick erklärte sich zur Kandidatur bereit und wurde einstimmig gewählt.

Bürgermeisterstellvertreter Paul Erhart begrüßte das neue Mitglied im Kreis der Wehr-Öflinger Vereine. „Es ist beeindruckend, wie sich der Verein in so kurzer Zeit entwickelt hat.“

Der Verein „Bogenfreunde Öflingen“ wurde im Mai 2022 gegründet und hat derzeit 30 Mitglieder. Der Vorsitzende ist Florian Teyke, Stellvertreter German Schloz. Internet: www.bf-oe.de. Kontakt: info@bf-oe.de.