Kreativ, fantasievoll, experimentierfreudig: Bei zwei Sommerworkshops im Juni und August wurden von den Künstlern des Hauses der Diakonie unter Anleitung der Wehrer Malerin Elena Romanzin aufwändige Kunstwerke erstellt. Obwohl es Blumenbilder sind, sind sie doch nicht so schlicht, keine Abbilder von Blumen, sondern künstlerisch sehr anspruchsvolle Bildkompositionen.

Mit zwei Malgruppen hat Romanzin an insgesamt vier Kunstaktionstagen florale Motive mal ganz anders dargestellt. Bereits Mitte Juni entstanden so sehenswerte Exponate von objekthaften Arbeiten, die fast Ähnlichkeit haben mit Collagen. Die Malerei auf grauer Kartonage wurde in Streifen geschnitten, diese Längsschnitte mit Querschnitten verklebt und kleine ausgeschnittene Objekte mit Stopfnadeln und bunten Wollfäden auf das Gewebe genäht. So mit Mustern durchzogen, haben diese Bilder eine blumige Anmutung.

Blick in das Freilicht-Malatelier im Haus der Diakonie in Öflingen beim jüngsten Kunstworkshop. | Bild: Frank von Düsterlho.

Anfang August sind ganz andere Blumenstillleben entstanden. Aufgetragen wurden die Motive in fünf Schichten mit Kreppband auf Hintergrund, was für spezielle Effekte sorgt. Diese Werke auf 50 mal 50 Zentimeter großen Leinwänden berücksichtigen die Farbpalette von Blütenfarben. Als Vorbilder wurden von den Teilnehmenden Sonnenblumen und Tulpen gewählt.

Seit vielen Jahren hat es Tradition, dass die Wehrer Malerin mit ihren Künstlerfreunden aus dem Haus der Diakonie zu solchen gemeinsamen Kunstprojekten zusammenkommt. Waren es im Juni Helmut Hermann, Tobias Schattmeier, Jacqueline Kaufmann und Christian Steiner, die sechs großformatige Bildobjekte schufen, teils abstrakt und konstruktiv, so nahmen am Mittwoch und Donnerstag Heidrun Meyer, Christian Steiner, Egon Nußbaumer, Christa Lemke, Sarah Loriaux und die Brüder Christoph und Thomas Köpfer an dem zweiten Workshop teil. Es herrschte gute Stimmung im Freilichtatelier auf der Terrasse des Hauses, und Dozentin Elena Romanzin und ihr Mann Frank von Düsterlho, der die Workshops immer tatkräftig begleitet, zeigten sich hocherfreut über die herzliche Aufnahme, „das gelebte, authentische Miteinander“, so von Düsterlho.

Blumen für Elena Romanzin (rechts) nach ihrem Malworkshop. | Bild: Frank von Düsterlho.

Zur Präsentation kamen auch Erich Hipp, Vorsitzender des Vereins Kunst und Diakonie, und Ulla Krug, die Leiterin des Hauses, die sehr angetan waren von den Ergebnissen dieser neuerlichen Kunstproduktion, die ab 8. August – und das ist eine weitere von Hipp angeregte Tradition – in der Gärtnerei Bickel in Steinen ausgestellt wird. Deshalb auch das Thema Blumen, weil es ideal ins Ambiente eines Blumenhauses passt.

Die Blumenbilder, die bei den Kunstaktionstagen entstanden sind, sind ab Dienstag, 8. August, 14.30 Uhr, in der Gärtnerei Bickel, Landstraße 22, in Steinen zu sehen.