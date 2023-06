Der Kleintierzüchterverein Öflingen veranstaltet am Sonntag und Montag, 25. und 26. Juni, seine diesjährige Jungtierschau. Der Verein freut sich über viele Besucher auf dem Festgelände mit überdachter Gartenwirtschaft „In der Au“, welche sich direkt neben der Schulsporthalle Öflingen befindet. Dort stehen auch genügend Parkmöglichkeiten zur Verfügung.

Gezeigt werden bei der Schau am Sonntag, 25. Juni, rund 100 Kaninchen in zahlreichen Rassen und Farbenschlägen, teilt der Kleintierzüchterverein in einer Pressemitteilung mit. An beiden Tagen gibt es leckere Grillspezialitäten sowie Schaschlik, frische gemischte Salatteller, Pommes, Kaffee, Kuchen und Waffeln aus der vereinseigenen Festwirtschaft. Am Sonntag erwartet die Besucher ab 10 Uhr zum Frühschoppen etwas Deftiges – Weißwürste mit Brezel sind im Angebot.

Zum Festausklang am Montag, 26. Juni, findet ab 15 Uhr der alljährliche Handwerkerhock statt. Hier empfiehlt der Verein besonders die Montags-Aktion: Ein Paar Weißwürste mit Brezel und ein Bier für sieben Euro. Der Eintritt zur Jungtierschau der Öflinger Kleintierzüchter ist wie immer frei.