von SK

Bad Säckingen: Zeugensuche nach Zusammenstoß zwischen Radfahrerin und Auto

Eine 16-jährige Radfahrerin ist am Freitagmorgen in Bad Säckingen von einem Auto angefahren worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr das Mädchen gegen 7.30 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Friedrichstraße (B 34) von Murg kommend in Fahrtrichtung Wehr. Sie war entgegen der Fahrtrichtung auf dem ausgeschilderten Radweg unterwegs.

Wie es in dem Polizeibericht weiter heißt, wollte ein Autofahrer von der Güterstraße in die Friedrichstraße einfahren. Nach kurzem Anhalten fuhr er wieder an und übersah dabei die von rechts kommende Jugendliche. Es kam zum frontalen Zusammenstoß.

Da die Geschwindigkeit des Autos noch nicht hoch war, konnte sich das junge Mädchen mit dem Bein abfangen und kam nicht zu Fall. Anschließend öffnete der unbekannte Autofahrer laut Polizei die Türe und entschuldigte sich, fuhr aber im Anschluss weiter. Die 16-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und begab sich selbstständig zum Arzt.

An ihrem Fahrrad entstand laut Schätzung der Polizei ein Sachschaden von rund 50 Euro. Laut der Beschreibung der 16-Jährigen handelte es sich um einen dunklen Mercedes mit deutschem Kennzeichen. Der Fahrer war etwa 55 Jahre alt, hatte eine schwarze Brille auf, trug kurzes, gegeltes graues Haar und hatte einen drei Tage Bart. Er war alleine im Fahrzeug. Der Verkehrsdienst Waldshut-Tiengen (07751/89630) bittet den unbekannten Fahrzeugführer oder auch Zeugen, die Hinweise auf ihn geben können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

Wehr: Zeugensuche nach Unfallflucht

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag, 2. Juni, in der Öflinger Straße in Wehr nahe der Ausfahrt zu der B 518 ereignet hat. Wie die Polizei mitteilt, war ein 77 Jahre alter Bentley-Fahrer gegen 13.45 Uhr von der Bundesstraße nach links in die Öflinger Straße abgebogen.

Direkt nach der Einmündung sei ihm ein schwarzes Fahrzeug auf seiner Fahrspur entgegengekommen, so dass der Bentley-Fahrer auf eine Verkehrsinsel auswich und dort mit einem Schild kollidierte. Der Fahrer des schwarzen Autos fuhr weiter. Da der Bentley-Fahrer Kreislaufprobleme bekam, wurde vorsorglich ein Rettungswagen hinzugezogen.

Den entstandene Sachschaden am Auto und am Verkehrszeichen schätzt die Polizei auf rund 2500 Euro. Der Polizeiposten Wehr sucht Zeugen des Vorfalls (Kontakt 07762/80780).

Rheinfelden: Auto gerät auf Autobahn in Brand

Auf der A 861, kurz nach dem Nollinger Bergtunnel, hat am Donnerstag, 2. Juni, ein Auti gebrannt. Der Autofahrer war laut Polizei vom Autobahndreieck Hochrhein kommend in Richtung Anschlussstelle Rheinfelden Mitte unterwegs, als er nach dem Tunnel gerade noch sein brennendes Auto auf dem Standstreifen abstellen konnte.

In kürzester Zeit geriet das Auto in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Die Brandursache ist laut Polizei nicht bekannt. Während den Löscharbeiten musste der rechte Fahrstreifen kurzzeitig gesperrt werden. Es wurde niemand verletzt. Die Höhe des Sachschadens ist hier nicht bekannt.

Schopfheim: Unbekannter zerkratzt Fahrzeug – Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben am Donnerstag, 2. Juni, in Schopfheim die linke Seite eines geparkten Autos zerkratzt. Laut Polizei stellte ein 57 Jahre alter Mann gegen 15 Uhr sein Auto auf den Parkplatz vor einem Hochhaus im Ernst-Friedrich-Gottschalk-Weg ab. Als er gegen 16.20 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, war dieses auf der gesamten linken Fahrzeugseite zerkratzt.

Zudem wurde ein Teil des unteren Fahrzeughecks, laut Polizei vermutlich ebenfalls mit einem Gegenstand zerkratzt. Der Sachschaden beläuft sich laut Schätzung der Polizei auf mehrere Hundert Euro. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) bittet Zeugen, die Hinweise zum Verursacher machen können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

Rheinfelden: Zeugensuche nach Unfall mit Radfahrer

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls in Rheinfelden, bei der ein Radfahrer verletzt wurde. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 51-jähriger Radfahrer am Donnerstag, 2. Juni, gegen 12.10 Uhr, die Römerstraße in Richtung Schildgasse, als in Höhe eines Fitness-Centers ein unbekanntes Auto beim Überholen das Hinterrad des Fahrrades touchiert haben soll.

Der Radfahrer stürzte und das Fahrzeug fuhr weiter, ohne sich um den am Boden liegenden Radfahrer zu kümmern. Ein weiterer Autofahrer hielt an und kümmerte sich um den leicht verletzten Radfahrer. Der Radfahrer begab sich danach in ärztliche Behandlung. Das geflüchtete Auto könnte grau oder silber sein.

Das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623/74040, sucht Zeugen, welchen den Unfallhergang beobachteten. Hinter dem unfallverursachenden Pkw sollen noch weitere Fahrzeuge gefahren sein.