Die Kindertageseinrichtungen in Wehr und Öflingen werden am Montag, 22. Februar, wieder öffnen. Mit dem Betrieb unter Pandemiebedingungen einher geht nach Vorgaben des Landes eine Ausweitung der Sars-CoV 2-Teststrategie: Alle Beschäftigten in den Kindertageseinrichtungen können nun zweimal wöchentlich einen freiwilligen und kostenlosen Antigenschnelltests machen.

Laut Landesvorgaben ist dies bei Ärzten und Apotheken vorgesehen, doch die Stadt Wehr geht einen Schritt weiter. Bürgermeister Michael Thater teilt mit, „die Durchführung dieser Antigenschnelltests durch ein kostenloses, niedrigschwelliges städtisches Angebot in den Einrichtungen zu ergänzen“. Begründet wird dies mit der höheren Infektionsgefährdung und dem Schutz des städtischen Personals.

Elternbeiträge Bürgermeister Michael Thater teilt mit, dass er dem Gemeinderat in der Sitzung am 9. März vorschlagen werde, die Elternbeiträge der Kindertageseinrichtungen für die Kinder, die nicht an der Notbetreuung teilgenommen haben, für die Monate Januar und Februar zu erlassen.

Wie das in der Praxis aussehen soll? „Aus dem Kreis der Beschäftigten in den Kindertageseinrichtungen haben sich hierfür Kolleginnen und Kollegen zur Durchführung dieser Tests durch das DRK schulen und zertifizieren lassen“, erklärt Thater. Diese internen Tester werden ab Montag alle Beschäftigten in den städtischen Kindergärten bis zu dreimal pro Woche freiwillig und kostenlos testen. „So können Infektionen bei Erzieherinnen sehr früh erkannt und Ansteckungen reduziert werden“, so Thater, der den Freiwilligen ausdrücklich dankt.

Das Ziel ist eindeutig: „So wird es gelingen, dass die Stadt in den kommenden Monaten in ihren Kindertageseinrichtungen einen möglichst sicheren und annähernd normalen Betrieb – unter Pandemie-Bedingungen – ermöglichen kann.“ Allerdings sei dennoch nicht ausgeschlossen, dass es in der Praxis corona-bedingt in Einzelfällen zu Einschränkungen zum Beispiel durch Quarantäne-Vorgaben kommen kann.

Wie wird in der Bürgerstiftung getestet?

Auch in der Bürgerstiftung Wehr sollen die Besucher ab 22. Februar vor dem Eintritt in das Pflegeheim von ehrenamtlichen Testpersonen, die ebenfalls vom DRK-Ortsverein Wehr geschult und zertifiziert worden seien, mit einem Antigenschnelltest auf Covid-19 getestet werden, teilt Bürgermeister Thater mit. In den vergangenen Wochen wurden diese Testungen der Besucher von Bundeswehrsoldaten vorgenommen.

Weitere ehrenamtliche Tester sind für die Bürgerstiftung gesucht. Interessierte können sich bei Heimleiter Boris Blazevic unter Telefon 07762/ 5219-100 oder per E-Mail an boris.blazevic@buergerstiftung-wehr.de wenden.