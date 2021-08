von Michael Gottstein

Ersatz für das Laubenfest, Première nach langer Bühnenabstinenz und Dernière für die scheidende Dirigentin Birgit Trinkl – viele Erwartungen waren an das Promenadenkonzert der Stadtmusik Wehr geknüpft. Kein Wunder, dass zahlreiche Gäste die Schönwetterphase am Samstagnachmittag nutzten und den Musikern ihre Aufwartung auf dem Talschulplatz machten. Die Kapelle bedankte sich bei ihrer musikalischen Leiterin mit einer würdigen Abschiedsgala.

Der Musikpädagogin war die Ausbildung des Nachwuchses immer ein zentrales Anliegen, daher durfte die Jugendkapelle zusammen mit den noch jüngeren Zöglingen der „Zukunftsmusik“ unter Leitung von Tobias Zwicky den Konzertreigen eröffnen. Sie hatten bereits ein Repertoire aufgebaut, und so gelang es ihnen trotz weniger Proben, vier ansprechende Stücke zu präsentieren.

Fünfeinhalb Jahre lang leitete Birgit Trinkl aus Bayerisch-Schwaben als erste Frau die Wehrer Aktiven- und Jugendkapelle. Die Entscheidung, Wehr zu verlassen, habe nichts mit dem Verein oder ihrem Arbeitsplatz zu tun, sondern mit persönlichen Gründen: Nach 13 Jahren am Hochrhein (dazu zählt auch ihr Studium in Basel) möchte sie in ihre Heimatstadt Friedberg bei Augsburg zurückkehren. „Ich habe aber in Wehr eine zweite Heimat gefunden.“ Der Vorsitzende Harald Vesenmeier sprach von einer schönen, intensiven Zeit, die von großem Vertrauen zwischen Vorstand und Dirigentin geprägt gewesen sei. Auch Präsident und Bürgermeister Michael Thater dankte Birgit Trinkl, die als junge Frau die Nachfolge des 16 Jahre lang amtierenden Joachim Pfläging angetreten hatte. Während der Verein einen Nachfolger sucht, übernimmt Christian Scheb den Taktstock.

Ein musikalisch gut „erzogenes“ Orchester erkennt man auch daran, dass es längere Pausen übersteht, ohne an Qualität einzubüßen. Ihr Herbstkonzert 2020 konnte die Stadtmusik gerade noch veranstalten, doch dann ruhten die Aktivitäten weitgehend; erst Anfang Juni wurden die Proben wieder aufgenommen. Den einleitenden Konzertmarsch spielte die Kapelle mit sicherer Intonation, viel Temperament, gutem Gespür für die vielfältigen Farben und Virtuosität in den dekorativen Details. Auch die klangschönen Polkas zeigten, dass das traditionelle Blasmusikrepertoire nicht vergessen wird. Zwischen heiter und melancholisch schwankte das Helene-Fischer-Potpourri, und den Tribut an Michael Jackson hatte die Dirigentin wohl nicht zuletzt deshalb ausgewählt, weil sich Solisten und Solistengruppen in bestem Licht präsentieren durften – etwa in Form einer mitreißenden Saxophonimprovisation oder dem Ausrufezeichen setzenden Posaunenquintett. Unterhaltend waren die Hommagen an Steve Wonder, die Bee Gees und die „Vogelwiese“. Zum Schluss versammelten sich alle Musiker, um mit Badnerlied und Bayerischem Defiliermarsch der angestammten und der zweiten Heimat Birgit Trinkls die Ehre zu erweisen.

Die Kollekte spendet die Stadtmusik der Chorgemeinschaft St. Thomas aus dem gleichnamigen Ort in der Eifel. Der aus dem Sauerland stammende ehemalige Dirigent Joachim Pfläging hatte diesen kleinen Verein ausgesucht, der bei der Flut sein Hab und Gut verloren hatte.