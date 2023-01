von Hrvoje Miloslavic

Neugier und Geduld – zwei Eigenschaften, die laut Hans-Joachim Stolz für die Arbeit eines Fotografen von besonderer Bedeutung sind. Diese und weitere künstlerische und technische Prinzipien der Kunstfotografie wurden im Rahmen der ersten Vernissage in diesem Jahr im Alten Schloss in Wehr thematisiert. Unter dem Titel „Lebenswerk“ sind Arbeiten des im brandenburgischen Guben geborenen und seit 2013 in Wehr beheimatetem Künstlerfotografen zu sehen.

Ein besonderer Anlass schien die Vernissage für Frank Wölfl zu sein. Wie der Wehrer Kulturamtsleiter gestand, hatte er im Zuge der Vorbereitung auf die Laudatio seine 30 Jahre alte, analoge Mittelformatkamera herausgekramt, um sich bei der künstlerischen Reflexion der Geschichte der Fotografie inspirieren zu lassen. Seine Bewertung der Arbeiten Stolz` war eindeutig. „Man sieht gleich, dass die Bilder von jemandem stammen, der das gelernt hat“, lautete das Resümee Wölfls.

Ist die Fotografie Technik oder Kunst? Am Ende wohl beides. Im Falle von Stolz ist die berühmte Frage, ob am Anfang „das Huhn oder das Ei“ war, schnell beantwortet. Als professioneller Verfahrenstechniker scheinen ihm die Affinität zur Naturwissenschaft im Blut zu liegen. Dies reichte im Fall der analogen Fotografie von der Einschätzung von Lichtverhältnissen und der entsprechenden Berücksichtigung der Lichtempfindlichkeit eines Filmes bis zu Kenntnissen der Chemie bei der Entwicklung fotografsicher Negativfilme.

Das Lebenswerk des Künstlers, der vor kurzem seinen 80. Geburtstag feierte, entwickelte sich vor dem Hintergrund des technischen Paradigmenwechsels der Digitaltechnik. In der Ausstellungsabordnung findet dies insoweit Berücksichtigung, als im Hauptraum der Ausstellung Schwarz-Weiß-Fotografien aus früheren Zeiten zu sehen sind. Im oberen Bereich der Galerie warten jüngere, ab dem Jahre 2000 entstandene digitale Farbaufnahmen sowie Impressionen von den zahlreichen Reisen Stolz` etwa nach Aserbaidschan, Indien, Südostasien, Australien, Polen sowie in die USA.

Besonders nötigte es Wölfl Respekt ab, dass Stolz „bei der Digitalfotografie das gute Auge nicht verloren hat“. Einig waren sich Künstler und Kulturamtsleiter in der besonderen künstlerischen Wirkung von Schwarz-Weiß-Fotografien. Ausdrucksstärke, Linien, optische Kompositionen und Kontraste hätten eine ungleich beeindruckendere Wirkung. Dabei reize es ihn immer wieder, „bestimmte Grautöne herauszukitzeln“, erklärte Stolz. Trotz der großen Vorteile der Digitaltechnik ist der Künstler der analogen Fotografie immer treu geblieben.

Auch Bürgermeister Michael Thater ließ es sich nicht nehmen, zur ersten Vernissage im Jahre 2023 zu erscheinen. Es sei begeisternd, die „Bilder eines ganzen Lebens“ zu betrachten, sagte er. Als besonders faszinierend empfand er, wie der viel gereiste Stolz in allen seinen Bildern, die als die Gesamtschau eines ganzen Lebenswerkes zu betrachten seien, ein Qualitätsmerkmal konsequent beibehalten habe.