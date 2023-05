Fünf Tage lang stand der Stadtteil Öflingen im Zeichen von geballter Kultur. Zur Eröffnung des neuen „KulTurmes“ folgte dort ein Event dem nächsten. Anlass der Veranstaltungsreihe: Die Umwidmung der evangelischen Christuskirche in eine Kulturspielstätte, denn die Kirche ist in den Besitz der Stadt Wehr übergegangen. Bei den Verkaufsverhandlungen wurde der evangelischen Kirchengemeinde ein Gastrecht eingeräumt, um bei Bedarf weiterhin Gottesdienste feiern zu können. Eine Vereinbarung, wie man sie nicht hätte besser treffen können. Nach dem offiziellen Festakt mit Übergabe und Reden von kirchlichen und weltlichen Repräsentanten gab es am Sonntag ein umfangreiches Nachmittags- und Abendprogramm.

Der Musikverein Öflingen spielte aus seinem aktuellen Repertoire | Bild: Marianne Bader

Den musikalischen Einstieg machte der Musikverein Öflingen unter der Leitung von Dirigent Rolf Gallmann. Eigentlich wollte das Orchester seine Matinee vor dem „KulTurm“ im Freien bieten, was das schlechte Wetter jedoch verhinderte. So wurde auf der Indoor-Bühne gespielt. Aus Platzgründen mit dezimierter Besetzung, was den bunten Darbietungen keinen Abbruch tat. Was wäre ein Musikverein ohne Marschmusik? Gleich mehrere schwungvolle Stücke aus dieser Musikgattung begeisterten das Publikum. Sakrale und anspruchsvolle Beiträge des kürzlich stattgefundenen Kirchenkonzertes ließ Dirigent Gallmann erneut präsentieren. Erst nach viel Beifall und dem „Badnerlied“, was die Zuhörer zum Mitsingen animierte, wurde das Öflinger Blasorchester entlassen.

KulTurm Seit 1. Januar ist die Stadt Wehr Eigentümerin der ehemaligen evangelischen Christuskirche in Öflingen. Das für die evangelische Kirchengemeinde und die Stadt Wehr wichtige Gebäude wurde in monatelangen Umbauarbeiten im Innenbereich neu gestaltet und für seine kommende Kulturaufgabe aufwendig hergerichtet. Am Mittwoch, 10. Mai, fand die offizielle Eröffnung der neuen Kulturspielstätte „Kulturm“ in Öflingen statt

Gleich im Anschluss hieß es: „Bühne frei“ für die Sängerin und Akkordeonistin Christine Schmid in Begleitung ihres musikalischen Partners Florian Metz. Im grünen Satinkleid, mal mit roter oder schwarzer Boa präsentierte die Künstlerin Operettenmelodien, Chansons und Jazz aus den 20er und 30er-Jahren. Unverkennbar interpretierte sie Musiklegenden wie Zarah Leander, Marlene Dietrich, Edith Piaf oder die Comedian Harmonists. Kess und frivol aber auch abwägend auf der Suche nach dem „Ideal von Mann“ waren ihre Auftritte. Als musikalischer Allrounder erwies sich dabei Partner Florian Metz. Ob stimmlich, am Flügel, dem Kontrabass oder an der Tuba, ganz autonom setzte er die passenden Akzente.

Chansoniere Christine Schmid und Partner Florian Metz begeistern mit ihrem Auftritt. | Bild: Marianne Bader

Auch Rockfans kamen auf ihre Kosten. Um das musikalische Sonntagsevent abzurunden, begeisterte die Rockband „Station Four – Unplogged“, die sich in den vergangenen Jahren in der Region einen Namen gemacht hat. Die Musiker waren sehr erfreut in dieser besonderen Atmosphäre die Besucher mit ihren Hits und Songs von Rockgrößen wie Deep Purple und den Rolling Stones unterhalten zu können. Bandleader und Sänger Heiko Trefzger spielte zeitweise virtuos auf der Mundharmonika und am Flügel mit. Ganz spontan nahm er den Künstler Bernhard Keller mit seinem Didgeridoo in das Programm auf. Das Experiment, gemeinsam mit diesem außergewöhnlichen Begleitinstrument zu fetzen, erwies sich als genial und heizte die Stimmung zusätzlich an.

Das Rockquintett „Station Four“ bildete den Abschluss der KulTurm-Einweihungswoche. | Bild: Marianne Bader

Die Konzertangebote zur Eröffnung des KulTurmes stießen durchweg auf großes Interesse und waren gut besucht. Auch prominente Gäste wie Bürgermeister Michael Thater, Alt-Bürgermeister Klaus Denzinger und Vertreter des Gemeinderates der Stadt Wehr mischten sich unter das Publikum.