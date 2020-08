von Peter Koch

Die SPD-Ortsgruppe tagte und diskutierte mit ihren Bewerbern für die Landtagskandidatur. Als sich am Donnerstagabend die Ortsgruppe der SPD im Wehrer Feuerwehrhaus versammelte, standen zwei wichtige Dinge an. Kurt Wenk, Vorsitzender der Ortsgruppe, erläuterte in seiner Begrüßung, dass trotz der Jahreshauptversammlung im Januar diesen Jahres nun eine neue Versammlung notwendig geworden sei, da unter anderem die Delegierten für die Kreisdelegiertenkonferenz, für die Nominierungskonferenz der Bundestagskandidaten und den Listenparteitag zur Bundestagswahl benannt werden müssten. Zunächst wurde jedoch, nach Kassenbericht und Entlastung des Vorstandes, dieser im Amt bestätigt.

Bewerber stellen ihre Ideen vor

Zu Gast waren an diesem Abend Stefan Meier und Peter Schallmayer, beide bewerben sich darum, für den Kreisverband der SPD als Kandidat in die Landtagswahl 2021 zu gehen. Beide Kandidaten stellten sich den anwesenden Ortsgruppenmitgliedern vor und präsentierten ihr Programm und ihre Ideen für den Landkreis Waldshut. Meier warb unter anderem darum, den Landkreis in eine Modellregion in Sachen Nachhaltigkeit zu machen, ähnlich wie es in der Gemeinde Murg mit „Murg im Wandel“ schon geschieht. Schallmayer hob in seinem Programm die Einführung einer Landesentwicklungsgesellschaft als ein wichtiges seiner Anliegen hervor. Beide Kandidaten betonten die besondere Lage des Landkreises, weit weg von der Landeshauptstadt an der Schweizer Grenze.

Nach der Vorstellung entspann sich eine angeregte Diskussion zwischen Ortsgruppe und Bewerbern, in der die Sozialdemokraten die Positionen der Gäste ausloteten. Lang und heiß diskutiert wurde hierbei vor allem die Wohnraumsituation am Hochrhein, die sich aufgrund der finanzstarken Schweizer Nachbarn mehr und mehr problematisch entwickelt. Weitere Themen waren die noch nicht fertiggestellten Teilstücke der A98, die Hausarzt- und Krankenhaussituation und die Schulpolitik. Wobei alle anwesenden scharf die Tatsache rügten, dass die jungen Lehrer des Landes jedes Jahr zum Beginn der Sommerferien entlassen und dann einen Werktag vor dem neuen Schuljahr wiedereingestellt würden. Dies sei der wichtigen Aufgabe nicht angemessen und führe zudem dazu, dass gute Lehrkräfte häufig Anstellungen in anderen Bundesländern bevorzugen würden und es zu einer hohen Fluktuation an den Schulen käme, bei der die Kinder unter häufigem Wechsel der Lehrpersonen leiden würden.

Bei der Wahl der Delegierten konnten insgesamt sieben Mitglieder ernannt werden, die die Ortsgruppe bei den drei anstehenden Konferenzen vertreten werden oder als Ersatzdelegierte zur Verfügung stehen.

In Abwesenheit ehrte der Vorsitzende die Mitglieder Andreas Becker für 10 Jahre, Gabriele Lomb und Eberhard Rünzi für 40 Jahre SPD Zugehörigkeit.