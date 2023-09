Wehr (pm/sav) Die aktuelle Situation in der Pflege ist im Mittelpunkt des Besuchs der FDP-Kreistagsfraktion in der Öflinger Tagespflege sowie der Sozialstation des Caritasverbands Hochrhein gestanden. Die Pflegedienstleiterin der Tagespflege, Jessica Gerspach, und Caritas-Vorstand Rolf Steinegger begrüßten die Gäste und erläuterten die Arbeit der Tagespflege und der Sozialstation, dies schreibt die FPD in einer Pressemitteilung.

Zurzeit stehen in der Tagespflege zwölf Plätze zur Verfügung, die so gut wie immer belegt sind. Die Nachfrage nach Plätzen in der Tagespflege, so Jessica Gerspach, nehme stetig zu. Die Einrichtung sei in der Stadt Wehr ein fester Bestandteil für die Pflege alter Bürger. Die Ist-Zeit-Pflege, die speziell auf die Bedürfnisse der jeweiligen Personen ausgerichtet sei, stelle ein besonderes Merkmal der Arbeit in Öflingen dar. Beim Besuch der FDP wurde auch die Problematik von Fachkräften im Pflegebereich thematisiert. Aufgrund des Fachkräftemangels sei die tägliche Arbeit der Ehrenamtlichen hoch einzuschätzen, so Klaus Denzinger, Vorsitzender der FDP-Kreistagsfraktion.