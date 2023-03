Gemeinsam mit dem CDU Stadtverband Wehr mit dem Stadtverbandsvorsitzenden Uwe Planko an der Spitze ist die Landtagsabgeordnete Sabine Hartmann-Müller mit dem Bürgerbus zum Dorfladen nach Öflingen gefahren. „Zwei Vorzeigeprojekte der Stadt Wehr, die ohne das wichtige ehrenamtliche Engagement der Bewohnerinnen und Bewohner nicht möglich wären“, so die Landtagsabgeordnete in einer Pressemitteilung.

Der Bürgerbus in Wehr wird durch mehr als 20 freiwillige Fahrer ermöglicht und fährt an vier Tagen pro Woche. Landtagsabgeordnete Hartmann-Müller sieht in diesem kostenlosen Angebot einen besonderen Vorteil für ältere Menschen und Menschen mit eingeschränkter Mobilität. Durch den Bür­gerbus werde die Lebensqualität dieser Menschen deutlich verbessert, so die Abgeordnete.

Darüber hinaus fördere der Bürgerbus den sozialen Zusammenhalt und bietet die Möglichkeit, soziale Kontakte zu knüpfen und zu pflegen. „Der kostenlose Bürgerbus ist ein Musterbeispiel für bürgerschaftliches Engagement und trägt dazu bei, den Zusammenhalt in der Gemeinde zu stärken“, betont Landtagsabgeordnete Hartmann-Müller.

Im Dorfladen in Öflingen wurde die Landtagsabgeordnete von dem Vorstandsteam des Dorfladens, Daniela Klausmann, Tanja Strittmatter und Birgit Kiefer, sowie von Mitgliedern des Aufsichtsrats empfangen. Bei einem Rundgang wurden die vielen regionalen Produkte des Dorfladens vorgestellt. Die Gründungsmitglieder Helmut Steinebrunner und Architekt Alexander Ulrich schilderten die Anfänge des Projekts. Die Landtagsabgeordnete zeigte sich beeindruckt von der Weiterentwicklung. Dieser zentrale Treffpunkt in Öflingen stärke das Gemeinwesen und zeige, wie wichtig das Ehrenamt für das Gemeinwohl der Gemeinde ist“, betont Hartmann-Müller.

Die Landtagsabgeordnete, der Stadtverbandsvorsitzende Uwe Planko und dessen Stellvertreter Sascha Quinten nutzten den Besuch des Dorfladens Öflingen dazu, als Mitglieder in der Genossenschaft Öflinger Dorfladen einzutreten.