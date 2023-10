Dem Tischtennisclub (TTC) Wehr steht zum Abschluss seines Festjahres noch ein größerer Wettbewerb ins Haus. Am Sonntag, 19. November, wird die Seebodenhalle in Wehr Austragungsort der baden-württembergischen Meisterschaften der Schüler und Jugend Region fünf sein. Eine Aufgabe, die den Tischtennisclub vor keine größeren Probleme stellen dürfte.

Der TTC hat die Kompetenz und Erfahrung, um größere Turniere zu bewältigen und in der Wehrer Sporthalle die idealen Bedingungen, die eine solche Sportveranstaltung voraussetzt. Der Tischtennisverband ist gerne in Wehr zu Gast, das hat dieser immer wieder betont. Und deshalb ist es diesem auch nicht schwergefallen, bei der Vergabe der Meisterschaften Wehr als Austragungsort zu berücksichtigen. Das dürfte auch als Glückwunsch zum 70. Geburtstag, den der Verein in diesem Jahr begeht, gewertet werden.

Der Tischtennisclub wurde am 28. Mai 1953 gegründet. Noch in jenem Jahr nahm er erstmals an einer Meisterschaftsrunde teil. Die Liste der bisherigen in Wehr durchgeführten Turniere ist lang. Das für November anvisierte gehört eher zu den kleineren Wettbewerben. Für den TTC Wehr dennoch eine Herausforderung, die dieser nicht auf die leichte Schulter nehmen will. Weil das Turnier in die laufende Meisterschaftsrunde 2023/24 fällt, sind die Aktiven natürlich besonders gefordert. Von diesen wird erwartet, dass sie alle mit am Start sind, wenn Südbadens beste tischtennisspielende männliche und weibliche Qualifikanten ihre Nummer eins ausspielen werden. Das Turnier in der Seebodenhalle sowie die Betreuung der vielen jungen Spieler und Spielerinnen verlangt großen organisatorischen Aufwand, der nur mit breiter Unterstützung zu bewältigen ist.

Im noch laufenden Festjahr zum 70-Jährigen hat der Club seinen Mitgliedern sportlich wie kameradschaftlich einiges geboten. Im Sommer unternahmen sie einen Ausflug an den Schluchsee mit Besichtigung der Staatsbrauerei Rothaus. Das traditionelle Ferienprogramm enthielt Wanderungen, Freiluftveranstaltungen wie Volleyball, das Kubb Holzgeschicklichkeitsspiel und Minigolf. Zum Saisonauftakt 2023/24 stand das TT-Gedächtnis-Turnier um den Uli-Trautmann-Pokal auf dem Programm. Carsten Kuck ging hier als Sieger hervor. Kürzlich veranstaltete der Verein ein Oktoberfest, und im Dezember, zum Ausklang des Jubiläumsjahres, wird es einen gebührenden Abschluss mit Ehrung der Club-Punktebesten geben. Alle Sportler, die sich an den Jahresveranstaltungen beteiligten, wurden benotet. Entsprechend der erreichten Punktezahlen gibt es Preise.

Sportlich gesehen war das Jahr 2023 für den Tischtennisclub Wehr bislang sehr erfolgreich. Mit gleich fünf Meistertiteln konnte dieser im Frühjahr aus der Spielsaison 2022/23 hervorgehen und somit mehrere Aufstiege feiern. Eigentlich. Auf die Möglichkeit, zukünftig in der Landesliga spielen zu können, verzichtete die erste Wehrer Mannschaft aus verschiedenen Gründen. Sie wird also weiter der Bezirksliga angehören, wo diese mit zwei Siegen und einer Niederlage einen durchwachsenen Start hatte.