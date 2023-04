Der Turnverein (TV) 1885 Wehr hat in seiner Hauptversammlung eine positive Bilanz gezogen. Der Jungbrunnen sprudelt fleißig, denn rund ein Drittel seiner etwa 700 Mitglieder sind jünger als 18 Jahre. Der Verein bietet gesundheitsfördernden Breitensport, spektakuläre Ereignisse wie den Wehra­tallauf und Entfaltungsmöglichkeiten für sportliche Spitzentalente. Dringend gesucht werden Übungsleiter.

„Sportliche Betätigung ist für Körper, Geist und Gesellschaft unabdingbar“ sagte der Vorsitzende Ulrich Berger, dankte allen Mitgliedern und Förderern und zeigte sich erleichtert, dass die Zeit der Corona-Restriktionen endgültig vorbei ist. Die Klein- und Schulkindergruppen und die Leichtathletik-Abteilung erfreuen sich großer Beliebtheit. „Teilweise werden Wartelisten geführt, da wir die enorme Nachfrage nicht befriedigen können.“ Besonders würdigte er Andrea Rüttnauer, die es geschafft habe, das Vorschulturnen in gewohntem Umfang aufrechtzuerhalten und neue Übungsleiter zu gewinnen. Das Eltern-Kind-Turnen berichtete über „randvolle Gruppen“, sodass 25 Kinder auf der Warteliste stehen, ebenso gibt es für das Grundschulturnen derzeit mehr Interessenten als Plätze. Bei der Basketballabteilung hingegen würde man sich mehr Mitglieder wünschen.

Die Volleyball-Mädchengruppe hat in Person von Fred Schoske einen neuen Übungsleiter gewonnen und lädt Mädchen ab zwölf Jahren zum Hineinschnuppern ein. Mit der „Kids-Ballschule“ wurde ein weiteres Angebot für Vier- bis Sechsjährige ins Leben gerufen. Unter Leitung von Franziska Sandmann und Carina Berger werden motorische und koordinative Fähigkeiten mit und am Ball geschult. Kurt Wymann berichtete, dass sich 45 Personen bei den Lauffreunden engagieren. Der älteste Sportler ist 87 Jahre alt, die Frauenquote stieg auf 30 Prozent. Die Wettkampfgruppe nahm an zwölf Wettbewerben teil, und die Hauptveranstaltung war der Wehratallauf im September, der auch für dieses Jahr geplant ist. Michael Hoffmann von der Senioren-Gymnastikgruppe erklärte, es gebe „kein Alter, in dem man nicht gefordert werden kann“. Die 29 Mitglieder haben im Januar wieder ihr Training aufgenommen.

Ulrich Berger dankte Claudia Pfanner, die seit mehr als 20 Jahren die Geschäftsstelle leitet, und berichtete, dass alle Abteilungen ihre Budgets eingehalten hätten. Für 60 Jahre Mitgliedschaft ehrte er Werner Fischer, Erhard Meiner und Sigfried Zimmermann. Für ihre seit einem halben Jahrhundert währende Treue wurden Günter Berger, Brigitte Fröhle, Margot Kunze und Manfred Schwab zu Ehrenmitgliedern ernennt. Die Ehrennadel in Gold für 40 Jahre ging an Rita Genter und Walburga Rettig, und die silberne Nadel für 25 Jahre erhielten Jutta Albat, Dirk Andreessen, Dario Behringer, Friedel Diewald, Martin Gentner, Carmen Grabenstätter, Manfred Hennings, Antonia Himmelsbach und Elke Schultz-Thater. Einen Geschenkkorb und viele Dankesworte bekam Gerhard Mayer für besondere Verdienste, unter anderem für die jahrzehntelange Betreuung des Vereinsbusses. Bürgermeister Michael Thater dankte dem Verein für den großen Einsatz und leitete die Wahlen. Alle Amtsinhaber wurden jeweils einstimmig wiedergewählt, nämlich der Vorsitzende Ulrich Berger, die Kassiererin Christiane Recke und der Sonderbeauftragte Dominik Wagner.