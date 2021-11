von Susanne Schleinzer-Bilal

Noch kein Urteil gefällt hatte Richter Rupert Stork im Fall eines 58-jährigen Angeklagten, der einen anderen per Whatsapp als „Trottel, dumm geboren und nichts dazu gelernt“ und ähnlichen Ausdrücken beschimpft haben soll. Der 58-Jährige war zeitweise in der AfD gewesen, dann aber wieder ausgetreten. Einer der Parteimitglieder hatte im November 2020 per Whatsapp zu einer Querdenker-Demonstration in und Rücknahme aller Corona-Maßnahmen in Waldshut aufgerufen. Das habe ihn maßlos geärgert, er sei explodiert und er habe ihn beschimpft.

Bad Säckingen Groß-Praxis des Orthopädischen Zentrums bietet Impftage Das könnte Sie auch interessieren

Der Geschädigte selbst ist allerdings nicht als Zeuge zum Prozess gekommen und angezeigt hatte ihn ein anderes Mitglied aus dem Parteivorstand, mit dem der Angeklagte aber nicht gechattet haben will. Er verstehe nicht, warum der Vorstand ihn angezeigt habe, er habe gar keinen Kontakt zu ihm. Ein anderer Zeuge gab an er und der Angeklagte seien immer wieder anderer Meinung gewesen und der 58-Jährige habe ihn beleidigt. Das Ganze sei auch vor Gericht gelandet und eingestellt worden. Von dem Chat-Verlauf habe er etwas mitbekommen, er sei ja auch genau beleidigt worden.

Wehr Leuchtzeichen in Wehr gegen Gewalt an Frauen Das könnte Sie auch interessieren

Der 58-Jährige gab zu, dass er eine Whatsapp-Nachricht geschrieben habe, aber nicht an den Vorstand. „Die wollen mich in die Pfanne hauen, nachdem das Verfahren gegen den anderen eingestellt worden war“, vermutete er. Das Vorstandsmitglied, das ebenfalls als Zeuge geladen war, hatte den Chatverlauf gezeigt und erklärt, der Chat habe nur zwischen ihm und dem Angeklagten stattgefunden. „Ich bin ein Kommunalpolitiker, ich lasse mich nicht einfach beleidigen“, ergänzte der Zeuge. Der 58-jährige dagegen bestand darauf, dass er den Zeugen so gut wie gar nicht kenne und schon gar nicht mit ihm gechattet habe. Er vermute die Nachricht, die er dem anderen geschickt habe sei an den Zeugen weitergeleitet worden.

Verhandlung wird fortgesetzt

Die Verhandlung wird am 6. Dezember fortgesetzt. Dort wird auch der Zeuge angehört, welcher der Empfänger der Nachricht gewesen sein soll und der zum ersten Gerichtstermin nicht erschienen ist.