Sie sei seit jeher ehrenamtlich in der Kirche tätig gewesen, doch hat Carmen Horvatic beruflich zunächst in einen anderen Weg eingeschlagen. Als Altenpflegerin arbeitete sie, nach der Heirat folgte die Familienphase samt Geburt zweier Kinder, erzählt sie. Dann schließlich der Beginn eines Fernstudiums im Bereich Theologie an der Domschule Würzburg. Das war im Jahr 2012. Daran schloss sich die praxisbegleitende Ausbildung zur Gemeindereferentin in der Erzdiözese Freiburg an. Unter anderem arbeitete sie in dieser Zeit in der Seelsorgeeinheit Bad Säckingen-Murg, bevor sie für ihre Berufseinführungsphase nach Wehr wechselte.

Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, mit Familien und Trauernden ist von Beginn an das Hauptmetier, in dem Carmen Horvatic tätig ist, wie sie sagt. Sie unterrichtet an drei Schulen in Wehr, sie engagiert sich in der Kommunionsvorbereitung und der Seelsorge. Was sie tue, tue sie mit Überzeugung. Die Menschen vor Ort auf ihren oftmals schwierigen Wegen im Leben und Glauben zu begleiten sei ihr ein wichtiges Anliegen, wie sie sagt.

Dabei versucht sie zum einen selbst ein positives Beispiel zu sein, aber auch mit ihren persönlichen Erfahrungen von Gott und Glauben die Menschen zu unterstützen. Denn: „In herausfordernden Zeiten und in Krankheitsphasen war der Glaube eine große Stütze für die Seelsorgerin“, heißt es in einer Mitteilung des Erzbischöflichen Ordinariats. Eben ihre positiven Erfahrungen mit anderen Menschen teilen, dazu fühle sie sich berufen, betont die 43-Jährige.

Dabei schätzt sie die Vielfalt, die ihr Beruf mit seinen verschiedenen Aufgabenfeldern mit sich bringt. „Da wird sich nach der offiziellen Beauftragung am Samstag nichts Grundsätzliches verändern“, sagt Horvatic. Sie werde weiterhin mitten im Leben der Gemeinde tätig sein – und das freilich in einer nicht gerade einfachen Zeit, in der die Kirche für ihre Haltung gegenüber Frauen, für den Umgang mit Homosexuellen und die Aufklärung von Missbrauchsfällen durch Geistliche und andere Bedienstete viel Kritik einstecken muss, was nicht zuletzt zu Vertrauensverlust und dem Austritt vieler Kirchenmitglieder geführt hat. Mit Blick auf das Projekt „Kirchenentwicklung 2030“ in der Erzdiözese Freiburg sieht Horvatic sich mit der Herausforderung konfrontiert, trotz aller strukturellen Veränderungen in den Seelsorgeeinheiten weiterhin für die Menschen vor Ort präsent zu sein. Und dann liegen ihr als diözesaner Schwerbehindertenvertreterin auch noch ganz besonders Themen aus dem Bereich der Inklusion am Herzen.

„Mir ist es ein großes Anliegen, dass Kirche als offene und bunte Gemeinschaft wahrgenommen wird,“ betont die Gemeindereferentin. Das alles sei natürlich keine leichte Aufgabe, dessen sei sie sich sehr bewusst. „Ich bekomme vor Ort den Frust und den Unmut natürlich immer wieder ganz direkt zu spüren. Von Gemeindemitgliedern ebenso wie von den Ehrenamtlichen.“ Aber genauso unerschütterlich sei ihre Überzeugung, dass in der Kirche vor Ort eine Menge möglich sei: „In meiner Arbeit versuche ich, mich auf die Menschen zu konzentrieren, sie auf ihrer Suche und den Höhen und Tiefen des Lebens zu begleiten. Denn das ist letztlich Dreh- und Angelpunkt der kirchlichen Arbeit.“