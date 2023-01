Die Servicegemeinschaft Wehr veranstaltet am Samstag, 11. März, 2023 von 10 bis 14 Uhr in der Stadthalle Wehr in Kooperation mit der Stadtverwaltung Wehr, der Realschule Wehr, der Agentur für Arbeit sowie der IHK einen Berufsorientierungstag für Schülerinnen und Schüler. Firmen sind eingeladen, sich bei dieser Veranstaltung zu präsentieren und zu informieren.

Dabei handelt es sich um eine Ausstellungsmesse, bei der sich Ausbildungsbetriebe aus Wehr und Umgebung vorstellen können, um potenzielle Azubis für ihre Betriebe zu gewinnen. Die teilnehmenden Betriebe werden gebeten, ihre Firma nicht nur mit reinen Info-Tischen vorzustellen, sondern nach Möglichkeit auch Angebote zu machen, bei denen die Schüler selbst Hand anlegen können, also handwerkliche Eindrücke vermittelt bekommen. Die künftigen Azubis können beispielsweise Hobeln, Haareschneiden, Schweißen oder andere berufsspezifische Tätigkeiten ausprobieren.

Schüler kommen ins Gespräch

Die Realschule Wehr mobilisiert im Rahmen ihres Berufsorientierungstages hierfür ihre Abschlussklassen sowie die Klassen davor. Schüler können sich bei der Messe über mögliche Ausbildungsplätze informieren und erste Gespräche mit ihrem zukünftigen Arbeitgeber führen. Weitere Schulen werden ebenfalls eingeladen, ihre Abschlussklassen über diese Informationsveranstaltung zu informieren.

In den vier Künstlergarderoben der Stadthalle werden kleine Besprechungszimmer eingerichtet, in die sich die Betriebe bei Bedarf zu konkreten Bewerbungsgesprächen mit den Azubis für 20 Minuten zurückziehen können.

Verbindliche Anmeldung zur Teilnahme mit einem Firmen-Infostand bis zum 15. Januar 2023 bei der Tourist-Info Wehr. E-Mail (tourist-info@wehr.de).