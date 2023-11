Viele Bürger in Wehr freuen sich auf schnelles Internet, dass ihnen durch den städtischen Breitbandausbau versprochen wurde. Laut Bürgermeister Michael Thater kommt das Projekt gut voran und die Zeichen stehen gut, dass es pünktlich losgehen kann.

Am Dienstag wurde im Wehrer Gemeinderat die Jahresabschlussbilanz des Breitbandbetriebs der Stadt vorgestellt. Annalena Lauer, die im Rathaus für das neue kommunale Haushaltsrecht zuständig ist, konnte bekannt geben, dass der Betrieb rund 66.000 Euro mehr erzielt hat, als im Haushalt veranschlagt war. Das macht auch den Bürgermeister stolz, und er gab einen Ausblick auf die nächsten Schritte beim Breitbandausbau.

Wie ist der aktuelle Stand beim Ausbau?

Derzeit befinde sich die Stadt vollständig im Zeitplan und man rechne damit, dass im Frühjahr 2024 die ersten Haushalte ihr Internet über Glasfaser empfangen können, wie Thater mitteilte. Im April oder Mai soll das Hölzle ans Glasfasernetz kommenverbessern. Vorher werde es eine Informationsveranstaltung der Stadt mit der Firma Stiegeler geben, in der die Bürger informiert werden sollen, was sie für die Nutzung der 1000 Mbit in der Sekunde, brauchen.

„Das Hölzle ist unser Pilotgebiet“ erklärte Thater gegenüber den Gemeinderäten. Danach sollen die Gebiete Enkendorf und der Meierhof im Abstand von vier Monaten ans Netz gehen.

„Es ist ein Armutszeugnis für Deutschland, dass diese Infrastruktur erst jetzt ausgebaut wird“, sagt Bürgermeister Michael Thater. | Bild: Stein, Moritz

Wie steht es um den Zeitplan?

Bis Mitte 2025 rechnet die Stadt damit, dass alle Haushalte, die man anschließen könne, angeschlossen sind. Dazu wurden bereits rund 17 Kilometer Rohre verlegt, in die derzeit auch schon einige Kabel eingeführt werden. Derzeit in den Teilen Im Hölzle und im Enkendorf. Seit Ende vergangener Woche seien laut Thater bereits in über 100 Gebäuden Glasfaser vorhanden.

Keine neue Technologie Bereits 1981 plante die deutsche Bundesregierung, unter Kanzler Helmut Schmidt, im gesamten Bundesgebiet flächendeckend Glasfaser zu verlegen. Beginn des Projekts sollte 1985 sein und bis 2015 jeden Haushalt in Westdeutschland versorgen. Jährlich sollten dafür rund drei Milliarden Mark investiert werden. Nach der Abwahl von Schmidt setzte sich Helmut Kohl jedoch für Kupferkabel ein und so wurde der Plan nicht realisiert. Im Speedtest Global Index, der die Geschwindigkeiten von Internetanschlüssen vergleicht, landet Deutschland derzeit auf Platz 54 vor Brunei. Die Schweiz befindet sich auf Platz 11.

Wie viele Häuser profitieren vom Breitband?

Allerdings ist nicht jeder Haushalt im Stadtgebiet dazu berechtigt angeschlossen zu werden, wie Thater mehrfach betont. Dies geschehe aufgrund von Fördervorgaben des Bundes. So dürfen nur 1300 der 5000 Gebäude von der Stadt angeschlossen werden, da die anderen Gebäude als ausreichend versorgt gelten.

Hier haben private Betreiber bereits Anschlüsse, die über 10 Mbit bringen. Dennoch wünschen sich viele dieser Haushalte ebenfalls, Teil der städtischen Versorgung zu sein, berichtet der Bürgermeister. Da die Stadt jedoch nicht Gefahr laufen wolle, die Förderung zu verlieren könne man diesem Wunsch nicht nachkommen: „Somit ist insgesamt der Stadtteil Öflingen komplett von Vodafon erschlossen und darf von uns nicht ausgebaut werden. Auch im Stadtteil Wehr sind etwa die Hälfte der bestehenden Anwesen bereits erschlossen“, meint Thater.

Bild: Stein, Moritz

Was kostet das die Stadt?

Die Stadt geht von Gesamtkosten in Höhe von rund 15 Millionen Euro aus. Davon zahlt Wehr jedoch lediglich um die 2,2 Millionen Euro selbst. Die restlichen gut 12,8 Millionen Euro übernehmen die Förderpartner Bund und Land, wie Bürgermeister Thater erklärte. Derzeit befinde man sich innerhalb dieses Kostenplans, es gebe jedoch eine Vertragsklausel, die bei Kostensteigerungen Stadt, Land und Bund sich gleichermaßen an den Preisen zu beteiligen. Aufgrund der Förderung seien die Bauarbeiten um die Häuser mit dem Netz zu verbinden auch kostenfrei für die Hausbesitzer, wie es auf der Website der Stadt Wehr heißt.

Wehr Wehr erhält vom Bund 7,1 Millionen Euro für den Breitbandausbau Das könnte Sie auch interessieren

Was möchte die Stadt erreichen?

Doch was erhofft sich die Stadt von dem Ausbau? Bürgermeister Thater antwortet darauf: „Ordentlich leistungsfähiges Internet ist längst eine unentbehrliche Infrastruktur für Haushalte, Unternehmen und Bildungseinrichtungen.“ Er kritisiert, dass Bund und Länder sowie die „sogenannte Privatwirtschaft“ in den letzten 20 Jahren das Thema verschlafen haben: „Es ist ein Armutszeugnis für Deutschland, dass diese Infrastruktur erst jetzt ausgebaut wird.“

Laut Thater müssen die Gemeinden nun für die Fehler der Politik und der Privatwirtschaft der letzten Jahre herhalten und das ginge nur durch Förderung. Denn verlässliches Internet habe heute einen ähnlichen Stellenwert wie Schienen- oder Wassernetze. Das Breitband-Internet sei zudem ein wichtiger Standortfaktor um Unternehmen und Familien in die Gemeinden zu locken.

Wehr Breitband: 2023 sollen die ersten Hausanschlüsse fertiggestellt sein Das könnte Sie auch interessieren

Gemeinderat Matthias Scheer (FW) sieht ebenfalls große Chancen in dem Projekt: „Das ist ein Qualitätsmerkmal für Wehr“, erklärt er. Hans-Peter Zimmermann (FDP) hat jedoch die Befürchtung, neue Technologien könnte die Stadt überholen. Er mahnt deshalb zur Beeilung: „Wenn sie sich erinnern, 1993 oder 1994 wurden in Wehr alle Straßen geöffnet, um Fernsehkabel zu verlegen und kurz darauf kam das Satellitenfernsehen.“

Welcher Abschnitt folgt als Nächstes?

Im nächsten Abschnitt sollen die Gebiete Breitenmatt und Innenstadt mit Rohren für Glasfaser versehen werden. Die Bauarbeiten beginnen voraussichtlich im März nächstes Jahres.