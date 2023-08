Bei einem Besuch im 1952/53 errichteten Wehrer Parkbad ist der Name des Freibades Programm: Die großzügige Liegewiese mit dem beeindruckenden Baumbestand und dem Blick auf die historische St. Wolfgangskapelle ermöglicht den Schwimmbadbesuch inmitten einer grünen Parklandschaft.

Die Serie Im westlichen Landkreis Waldshut gibt es außergewöhnlich viele kommunale Freibäder. Bad Säckingen, Wehr, Laufenburg, Albbruck, Murg und Todtmoos unterhalten jeweils eigene Einrichtungen. Wir stellen diese Freibäder in einer kurzen Serie vor und ziehen eine Zwischenbilanz der bisherigen Saison.

Bad mit großem Einzugsbereich

Da verwundert es nicht, dass die Leiterin des Badebetriebes, Susanne Dede, stolz auf den „riesigen Einzugsbereich“ des Bades verweisen kann. Nicht nur aus Wehr und der weiteren Umgebung, auch aus der Schweiz kämen viele Besucher in das 2009 neu gestaltete Freibad, das eben ein „richtiges Familienbad“ sei und eventuell 2025 mit einem Edelstahlbecken saniert werden solle.

Wehr Neue Pläne für einen Campingplatz Das könnte Sie auch interessieren

Bis jetzt besuchten bereits 30.000 Gäste das Freibad

Das schlägt sich auch in den Besucherzahlen für die laufende Freibadsaison seit der Öffnung am 18. Mai nieder. Mit rund 30.000 Gästen bis Mitte August, sei sie „trotz des nassen Sommers sehr zufrieden“, sagt Bauamtsleiterin Ramona Meyer.

Bad Säckingen Wann öffnen die Freibäder und was kostet der Eintritt in der Saison 2023? Das könnte Sie auch interessieren

In der gesamten Saison 2022 seien es 38.595 Gäste gewesen – ob diese Zahl bis zum Ende der Badesaison am 10. September noch übertroffen werden könne „hängt vom Wetter ab“, meint Schwimmeisterin Susanne Dede, die ebenfalls von „einer sehr guten Saison“ spricht.

Tagesrekord waren 1900 Besucher

Im Jahr 2019 seien es sogar 44 998 Gäste gewesen und nach dem eingeschränkten Badebetrieb im Coronajahr 2020 seien die Gäste sichtlich „froh gewesen, als es wieder los ging.“ Platz biete das mit Sonnenenergie betriebene Parkbad für maximal 2500 Badegäste. Im aktuellen Jahr seien 1600 Schwimmer an einem Tag die höchste Zahl gewesen, der Rekord aus dem Jahr 2019 liege sogar bei 1900 Besuchern, so Susanne Dede.

Öffnungszeiten Reguläre Öffnungszeiten sind Montag und Dienstag 10 bis 20 Uhr, Mittwoch 7 bis 20 Uhr, Donnerstag bis Sonntag 10 bis 20 Uhr. Bei schlechtem Wetter: Mittwoch 7 bis 13 Uhr und 17 bis 20 Uhr, an den anderen Tagen 10 bis 13 Uhr und 17 bis 20 Uhr.

Ein Blick auf die Attraktionen des vom Eigenbetrieb Energie, Wasser, Bäder der Stadt Wehr getragenen Familienbades macht diese Zahlen nur zu verständlich: Wer das weitläufige Bad betritt, wird von einer großen Riesen-Spaß-Rutsche und drei Sprungtürmen empfangen, die mit 1, 3 und 5 Metern Höhe keine Wünsche offenlassen.

Eintrittspreise Kinder und Jugendliche zahlen (6 – 15 Jahre) 2,50 Euro, Schüler ab 16, Auszubildende, Studenten ebenfalls 2,50 Euro, Erwachsene zahlen 4 Euro.

Ein 50-Meter-Schwimmbecken und ein großes Nichtschwimmerbecken bieten viel Platz für Sport und Spiel – hier wird für jeden Badegast das Passende geboten – auch durch einen Beachvolleyballplatz, Fußballtore, Tischtennisplatten und den nahe gelegenen Minigolfplatz.

Eine große Rutsche sowie ein Sprungturm mit einem Ein-, Drei- und Fünf-Meterbrett sorgen für Abwechslung im Wehrer Freibad. Das Bad hat mit 50 Meter Wettkampflänge. | Bild: Alexander Jaser

Und auch für begeisterte Wanderer ist das Bad ideal gelegen: Wer den Zwei-Burgen-Weg aus dem Wehratal zur Ruine Bärenfels gewandert ist, findet abschließend im anliegenden Parkbad Abkühlung und eine Stärkung am Kiosk des Bades.

Nicht vergessen werden darf das Kinderparadies, sei dieses doch „fast einmalig“ in der Region, wie Bürgermeister-Stellvertreter Paul Erhart sagt. Hier sorgen ein Bachlauf mit Wasserpumpe, ein großer Sandplatz und Kletterstationen für viel Abwechslung beim Spielen und den Badespaß der ganz Kleinen. Mit einem Familyday der DLRG und den Abenteuertagen des Jugendhauses der Stadt Wehr biete das Parkbad noch etwas ganz Besonderes, so Susanne Dede. Da werde an zwei Tagen für die Kinder nicht nur im Freibad gegrillt, „sondern es wird dort sogar übernachtet!“

Personallage ist gut – Bad muss Öffnungszeiten nicht reduzieren

Über die Personallage können die Betreiber des Parkbades nicht klagen. Die sei „gut, mit einem super Team“, meint Susanne Dede, die darauf verweist, dass die Badeaufsicht „immer zu zweit“ sei, „an guten Tagen sogar zu dritt.“ So habe eine Reduzierung der Öffnungszeiten vermieden werden können. Auch gebe es „keine Probleme unter den Badegästen – die Regeln werden beachtet.“

Hochrhein/Südschwarzwald Freibäder und Badestellen rund um Waldshut-Tiengen, Bad Säckingen, Rheinfelden und im Hotzenwald Das könnte Sie auch interessieren

Allerdings, so die erfahrene Schwimmeisterin, habe „die Schwimmfähigkeit nachgelassen“. Zwar würden von privater Seite im Parkbad Schwimmkurse angeboten und sie selbst nehme auch Schwimmabzeichen ab – doch seien hier „auch die Eltern mitverantwortlich.“

Wer dann nach dem Ende der Freibadsaison am 10. September das Parkbad vermisst, auf den wartet schon das anbei gelegene Wehrer Hallenbad. Hier können dann Groß und Klein vom 1. September bis 31. März in einem 25-m-Becken und einem Nichtschwimmerbereich ihren Badespaß finden.