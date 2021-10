Ist die Unechte Teilortswahl 50 Jahre nach dem Zusammenschluss von Wehr und Öflingen überflüssig? Oder braucht es das Wahlsystem auch weiterhin, um eine angemessene Vertretung des kleineren Ortsteils zu gewährleisten? Mit dieser Frage beschäftigte sich am Donnerstagabend die Wehrer Einwohnerversammlung, die deshalb auch in der Öflinger Schulsporthalle stattfand. Um es vorweg zu nehmen: Ein einheitliches Meinungsbild zeichnete sich in der lebendigen Diskussion nicht ab. Aber der gute Besuch der Versammlung – rund 100 zumeist Öflinger Bürger waren gekommen – zeigte doch, dass das Thema für viele ein wichtiges ist. Die Fakten, nämlich Vor- und Nachteile des Wahlsystem, hatte Ordnungsamtsleiter Stefan Schmitz referiert. Sein Ergebnis schein eindeutig, denn die Nachteile überwiegen aus seiner Sicht. Aber neben den harten Fakten zählte an diesem Abend eben auch das Gefühl.

„Es gibt sie, die Öflinger Seele, und die muss vielleicht auch gepflegt werden“, sagte Ilona Kunzelmann, als Vorsitzende des Musikvereins Öflingen eine starke und engagierte Vertreterin des Ortsteils. Dass viele, vor allem ältere Öflinger um die Identität und den Einfluss Öflingens fürchten, war an diesem Abend immer wieder zu hören. Katharina Hinnenberger hält es für wichtig, dass es Öflinger Gemeinderäte gibt, die man persönlich ansprechen kann, „beispielsweise wenn die Sparkasse im Dorf ihre Filiale schließt“. Allerdings: Viel bewegen konnten seinerzeit aber auch die Öflinger Räte nicht.

Klare Plädoyers für den Erhalt der Unechten Teilortswahl gab es von den Öflingern kaum. Stattdessen fanden einige Bürgerinnen und Bürger Gefallen an der Idee eines Ortschaftsrats, wie ihn beispielsweise Wallbach hat. „Wir wurden damals angelogen“, erinnert sich Hans Loritz an die Zeit der Eingemeindung Anfang der 70er-Jahre. „Damals hieß es, wir müssten uns entscheiden zwischen Ortschaftsrat und Unechter Teilortswahl“. Tatsächlich haben beide Dinge nichts miteinander zu tun, so dass beides gleichzeitig geht – oder auch nur eines der beiden.

„Ein Ortschaftsrat steht heute gar nicht auf der Tagesordnung, das wurde schpon in der 80er-Jahren abschließend diskutiert“, versuchte Bürgermeister Michael Thater die Diskussion zu lenken, ergänzte aber gleich, dass es ihm „egal“ wäre, wenn der Gemeinderat die Einführung eines Ortschaftsrats vorschlage. „Die Frage ist doch: Bringt es Öflingen wirklich weiter?“

Für Thater ist das Zusammenwachsen von Wehr und Öflingen eine Erfolgsgeschichte. Lange sei er ein Verfechter der Teilortswahl gewesen. Nachdem bei der Gemeinderatswahl 2019 aber so viele Listenplätze für den Ortsteil freigeblieben seien, sei es nun Zeit, über die Abschaffung nachzudenken.

Mit dieser Frage wird sich der Gemeinderat in einer seiner nächsten Sitzungen beschäftigen müssen. Denn ihm obliegt es, die notwendige Änderung der Hauptsatzung zu beschließen. Möglich wäre auch ein Bürgerentscheid.