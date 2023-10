Wehr (pm/jet) Arnold Stadler setzt am Mittwoch, 25. Oktober, die Veranstaltungsreihe der Wehrer Literaturtage mit seinem aktuellen Roman „Irgendwo. Am Meer“ fort. In Arnold Stadlers Roman „Irgendwo. Aber am Meer“ reist ein Schriftsteller zu einer Kulturveranstaltung in den Westerwald, wo er an einem „Talk“ teilnehmen soll, heißt es in der Pressemitteilung. Aber der „Event“ wird zum Fiasko. Befragt, was sein Beitrag zur Energiewende sei, wie er zu Greta Thunberg und den im Mittelmeer ertrinkenden Flüchtlingen stehe, verstrickt er sich in einen hilflosen Antwortversuch. „Das ist ja das reinste weiße Altmännergeschwätz!“, schallt es aus dem Publikum.

Erholungsbedürftig bricht der „Experte im Nichtwissen“, dem die Gegenwart fremd geworden ist, zu einem Sehnsuchtsort seines Lebens auf: ein Haus mit Blick auf die griechische Insel Ithaka. Es wird eine tragikomische Reise durch Erinnerungen, Geschichten und Gedanken, eine Suche nach unserem Platz in der Welt: dem Ort, an dem wir – trotz allem! – glücklich sein können. Irgendwo. Aber am Meer.

Arnold Stadler wurde 1954 in Meßkirch geboren. Er studierte katholische Theologie in München, Rom und Freiburg, anschließend Literaturwissenschaft in Freiburg, Bonn und Köln. Er lebt und schreibt in Berlin, in Sallahn unweit der Elbe und in Rast über Meßkirch. Arnold Stadler erhielt zahlreiche bedeutende Literaturpreise, darunter der Georg-Büchner-Preis. Zuletzt erschienen die Romane „Rauschzeit“ und „Am siebten Tag flog ich zurück“ sowie der Künstleressay „Mein Leben mit Mark“.

Abschluss der Literaturtage

Milena Moser, eine weitere Schweizer Autorin, bildet am Donnerstag, 26. Oktober, mit der Vorstellung ihres erst am 17. November erscheinenden Romans „Der Traum vom Fliegen“ den Abschluss der diesjährigen Literaturtage. Ein Buch über Freundschaft und das Gefühl, ausgeschlossen und nicht normal zu sein, über vermeintliche Schwächen und potenzielle Stärken und darüber, was diese scheinbaren Gegensätze miteinander verbindet.

Als Sofia von ihren Vätern in die Privatklinik Los Pajaritos an der Nordwestküste der Vereinigten Staaten gebracht wird, denkt sie nicht daran, Gewicht zu verlieren, schließlich hat sie nicht ohne Grund so viel zugenommen. Sofia will um jeden Preis verhindern, ihre Bodenhaftung zu verlieren, und ihr Übergewicht gibt ihr Halt. Doch sie hat nicht mit den anderen Klinikbewohner:innen gerechnet. Nicht mit ihrer Zimmernachbarin Emerald, die sich entschieden hat, Sofia als neue Freundin zu gewinnen, und nicht mit Zach, der ihr zu Beginn so fremd scheint, am Ende aber derjenige ist, der sie am grundlegendsten durchschaut. Milena Mosers Figur Sofia, die wir schon aus Land der Söhne und Mehr als ein Leben kennen, ist jetzt 20 Jahre alt und steht im Zentrum der Geschichte.

Moser lebt in Zürich und San Francisco, im Kanton Aargau und in Santa Fe New Mexico. 2019 zog sie zu ihrem Lebenspartner und Mitautor Victor-Mario Zaballa nach San Francisco zurück. Alle Lesungen finden der Mediathek der Stadt Wehr statt. Die Eintrittskarten können ab sofort zum Preis von 10 Euro in der Buchhandlung Volk und in der Mediathek erworben werden.