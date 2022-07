von Hans-Jürgen Sackmann

Das Seifenkistenrennen in Öflingen ist endlich wieder zurück. Das Sumpfernie Orchester Öflingen hat der Bevölkerung nicht zu viel versprochen. Boten sie doch mit einer bestens präparierten Rennstrecke, dem kleinen Dorffest und der Tanzmusik Hot Chillis am Samstagabend ein kleines Spektakel mitten in Öflingen.

Gedränge auf dem Parkplatz und Fachsimpelei im Fahrerlager. | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Null PS, aber viel Spaß. Das Wetter war hervorragend, die Stimmung noch besser. Beim 43. Öflinger Seifenkistenrennen gingen am Sonntag 28 Piloten an den Start. Ohne Motor, aber mit viel Speed waren die hölzernen Mini-Rennwagen auf der 410 Meter langen Rennstrecke mit 20 Meter Höhendifferenz unterwegs.

Bei der Schleppfahrt bildet jana Fetscher die jüngste Fahrerin im Rennen das Schlussglied. | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Mit Adrenalin pur ging es die Jungholzer Straße runter. Nach 150 Meter wurde die Geschwindigkeit mit einer Schikane vor der kniffligen Rechtskurve eingebremst. Vorbei am Dorfladen und der scharfen Linkskurve beim Restaurant Voderhus erreichten die tollkühnen Piloten nach etwas mehr als 40 Sekunden das Ziel.

Mina Pfisters flotte Kiste muss nach einer Kollision mir den Strohballen im Training abgeschleppt werden | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Für Mina Pfister, mit sieben Jahren die jüngste Teilnehmerin, war leider das Rennen schon im Training vorbei. Sie touchierte einen Strohballen und verbog sich die Lenkung dermaßen, dass eine Reparatur in der kurzen Zeit nicht möglich war. Für die Übrigen ging es mächtig zur Sache. Es entwickelte sich ein spannender Kampf um die Tagesbestzeit zwischen Matthias Schlageter, seinem Sohn Felix (beide aus Heitersheim), den drei Brüdern Laule aus Rickenbach und dem Lokalmatador Tobias Kramer aus Öflingen. Schließlich siegte Felix auf seiner Seifenkiste, eine Nachbildung des Rennwagens vom Comicsuperhelden Batman mit einer Zeit von 40.85 Sekunden.

Der Schweizer Profi Markus Müller musste sich im heiß hergerichteten Bobby Car geschlagen geben. | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Der extra von Mühleberg bei Bern angereiste Schweizer „Profi“ Markus Müller auf seinem heiß hergerichteten Bobby Car musste sich gar als Sechster geschlagen geben. Der ausgeglichenste Fahrer kam wieder aus der Familie Leitner aus Öflingen. Nicht Justin, sondern Christopher gelangen zwei Fahrten mit exakt 48.756 Sekunde.

Jana Fletscher war nicht die schnellste Pilotin, aber mit 8 Jahren die Jüngste. | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Er erzielte somit eine Differenz von null tausendstel Sekunden. Die beste Figur machte Jana Fetscher aus Wehr mit ihren acht Jahren. Ging die junge Dame die Fahrt im Training noch sehr vorsichtig an mit einer Zeit etwas mehr als zwei Minuten. Sie halbierte ihre Zeit im Rennen und fuhr 60.60 Sekunden.

Ab geht die Luzzi – auf die 410 Meter lange Rennstrecke mit 20 Meter Höhenunterschied | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Das Rennen beendeten Felix und Matthias Schlageter mit einer spannenden Zugabe. Bei ihrer gemeinsamen Fahrt im Doppelsitzer toppten sie die Zeit vom Einzelrennen. Sie erzielten die absolut schnellste Zeit mit 40.55 Sekunden.

Auch im Doppelsitzer ist Helm Pflicht. | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Durch die hervorragende Organisation ohne jegliche Zwischenfälle und Unterbrüche war das Rennen bereits um 15.15 Uhr beendet. Kurzerhand entschloss sich der Rennleiter Dieter Seelisch, dem Publikum ein besonderes Schmankerl anzubieten.

Alle wollten beim letzten Schlepplauf mit hoch zum Start um das Corso von oben bewundern zu können. | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Alle Seifenkisten wurden noch einmal zum Start geschleppt. Unter Beifall des Publikums fuhren alle Seifenkisten im Corso die Jungholzer Straße hinunter. Zur Freude aller wurde die Siegerehrung um eine Stunde vorgezogen. So konnte man im Schatten der Bäume noch schöne gesellige Stunden verbringen und die Rennen Revue passieren lassen.

Mächtig was los . Zur Mittagszeit was das Festzelt total belegt und die Plätze unter den Bäumen gesucht . | Bild: Hans-Jürgen Sackmann