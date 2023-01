von Gerd Leutenecker

Als ungebrochene Gemeinschaft trumpft der Musikverein Öflingen weiterhin. Zur Hauptversammlung in der Säge im Oberdorf strömten beeindruckend viele Nachwuchsmusiker, was der wiedergewählten Vorsitzenden Ilona Kunzelmann imponierte. Dirigent Rolf Gallmann brachte diese anhaltende Stärke im Musikverein auf den Punkt: „Da ist kein Abriss dagewesen.“ Auch in den Sperrzeiten von Corona sei eifrig ausgebildet und geprobt worden – manchmal eben nur bei distanzwahrenden Internetkonferenzen.

Der Verein im Kurzporträt Der Musikverein Öflingen wurde 1895 gegründet, Vorsitzende ist Ilona Kunzelmann. Der Verein umfasst ein Aktivenorchester, eine Jugendkapelle, ein Nachwuchsorchester und die Kleinformation Schmadköpfle. Derzeit befinden sich 61 Jugendliche beim Verein in Ausbildung. Die Zahl der Mitglieder insgesamt beträgt 381. Informationen im Internet: www.mvoe.de

Eine sehr gute Ausbildungsstruktur gehört zum Markenkern des Öflinger Musikvereins. Zwei Dirigenten, die in Öflingen übrigens gewählt werden, haben ein gutes Händchen seit langem bewiesen. Neben Gallmann ist Dirk Strittmatter eine Instanz. „Da arbeiten wir mit der Musikschule auch bestens zusammen“, so Gallmann bei der Darlegung seiner Sicht der musikalischen Dinge.

Mit der Musaek, der Jugendmusikschule Bad Säckingen, werde die Ausbildung im Blasmusikbereich auf höchstem Niveau gesichert. „Das schätzen die Eltern und wir können das eigenständig auch seit langem nicht mehr stemmen“, setzt Gallmann ganz im Sinne des Vereins auf Qualität.

Der nächste Bläserkurs startet im Mai

Ein Ergebnis war das Jubiläumsfest der Jugendkapelle Öflingen im vergangenen Juli. Die Kooperation zwischen Musikschule und Verein habe gezeigt, wie gut der Öflinger Nachwuchs dastehe, so Gallmann. Das werde 2023 fortgesetzt. Der nächste Bläserkurs startet im Mai.

Rückblickend berichtete der Dirigent anerkennend: „So viel Zuspruch haben wir in dem Maß noch nicht gehabt.“ Musikalische Früherziehung, Nachwuchsorchester, Jugendorchester, Jugendkapelle, Ensemblebereich und das Aktivenorchester – der Musikverein Öflingen sei breit aufgestellt. „Und der Musikverein funktioniert nur, wenn jeder Spaß hat und diesen auch mitbringt“, so Gallmann. „Und wir wachsen auch im Passivbereich“, ergänzte Kunzelmann. Er stellte eine Besonderheit im Öflinger Musikverein heraus: Eltern, die Passivmitglieder werden, müssen keine Leihgebühren für die Instrumente ihrer Kinder zahlen. Das habe sich bewährt, binde die Eltern ein und stärke die weiteren Vereinsaktivitäten.

Der Bürgermeister ist voll des Lobes für den Verein

„Das verdient allen Respekt“, sagte Bürgermeister Michael Thater in seinem Grußwort. Fünf Gemeinderatsmitglieder waren bei der Hauptversammlung anwesend, eine große Wertschätzung für den Musikverein sei damit verbunden. Insbesondere der Ausblick an Aktivitäten hat die Räte beeindruckt. Beim Rettichfest soll wieder eine Gastkapelle auftreten, Auftritte bei anderen Vereinen sind ebenso geplant wie ein Promenadenkonzert in Bad Säckingen und ein Konzertreise nach Südtirol. Der Musikverein Öflingen hat für 2023 wieder den normalen Ablauf im Blick.

Nur kleine Änderungen sind bei den Neuwahlen für die Vereinsführung eingetreten. Martin Worgull ist neuer Vizevorsitzender, Irene Müller ist neue erste Kassiererin, Sarah Zirkenbach die zweite und bei den Beisitzern ist Julia Weißenberger neben Nico Bäumle die Neue im Team. Bertram Hinnenberger hört nach 32 Jahren als aktiver Musiker auf und zieht sich auch aus der 16-jährigen Vorstandsarbeit zurück, Marion Gröning hatte zwölf Jahre die Kasse geleitet und wollten einen Wechsel.