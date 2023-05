390 Genossen haben Anteile am Dorfladen Öflingen e.G. gezeichnet. Jetzt stand die verpflichtende jährliche Hauptversammlung an. Die wichtigste Nachricht: Der Laden macht Gewinn und die Kundenzahlen sind erneut gestiegen.

Als zeitgemäßer Dorfladen sind Modernisierungen ein Muss für das Vorstandsteam Daniela Klausmann, Birgit Kiefer und Tanja Strittmatter. Derzeit werden neue Tiefkühltruhen und Warenregale eingebaut. Die solide Grundlage für die Eigner von Genossenschaftsanteilen wird weiterentwickelt, was bei den Anwesenden auf einmütige Zustimmung stieß.

Seit Ende 2015 hat der Dorfladen in Öflingen geöffnet. Mit Blick auf das gewählte Konzept setzt der Vorstand auf permanenten Fortschritt. Fast ein Muss in dieser Branche, wie ein anwesender Anteilseigner im kleinen Kreis sagte. Dem neuen Vorstandsmitglied Tanja Strittmatter sind viele Vorschusslorbeeren zugefallen. Andere Kontakte in die Lebensmittelbranche, Vereinfachungen im Warenwirtschaftsbereich und die konsequente Nutzung von digitalen Fortschrittsoptionen sind bereits umgesetzt. „Das sind Arbeitserleichterungen“, bestätigte Vorstandskollegin Birgit Kiefer die Erfahrungen aus der Praxis. Etwa bei der digitalen Zeiterfassung über eine App – das erleichtert die Erstellung von Schichtplänen. Bei elf Mitarbeitern in Teilzeit, zwei im Minijob und 52 Ehrenamtlichen könnten so Woche für Woche auch die Arbeitszeitwünsche aller einfacher berücksichtigt werden.

Gerade das ehrenamtliche Engagement ist eine verlässliche Konstante für den Dorfladen. Daniela Klausmann bedankte sich bei den Helfern, die sich stets um die schweren neuen Ladenausstattungen kümmern. So muss derzeit noch der Außensitzplatz am Dorfladen in der Jungholzer Straße abgesperrt bleiben. Der Eigentümerfamilie der Schmidt‘s Märkte kam ein besonderer Dank entgegen. Mit dem Umzug in Wehr sind neue Möglichkeiten in Öflingen geschaffen worden. Bei Logistikfragen hatte sich die Brennet GmbH ebenso hilfreich hervorgetan. Das Miteinander stimmt, die Genossenschaft vom Öflinger Dorfladen erfährt weiterhin Unterstützung. „Als Belohnung ist das Einkaufen und die Begegnung vor Ort“ gesichert, sagte Kiefer. Im Ergebnis konnte der Dorfladen-Mittagstisch erweitert werden. Auch die Aktionen im karitativen Bereich sind verstärkt worden: So sind die Unterstützung für die Ukraineflüchtlinge vor Ort oder die Öflinger Weihnachtstüten entstanden. Die Aktionen zur Belebung des Dorflebens sind gerne angenommen worden, Mählsupp und Berliner an Fasnacht oder die Nikolausaktion für Kinder werden mit dem Dorfladen verbunden, sagte Klausmann.

Das Kapital der Genossenschaft mit mehr als 80.000 Euro ist gewachsen, die Sachanlagen haben sich abschreibungsbedingt verringert und die Erhöhung des Mindestlohns hat den Gewinn geschmälert. Beim Aufsichtsrat und bei Bürgermeister Michael Thater bleibt „ein ausgesprochen erfolgreiches Jahr“ in Erinnerung. Der Dorfladen bietet auf knapp 400 Quadratmetern Grundnahrungsmittel wie auch ein Angebot an Back- und Metzgereiwaren, Obst, Gemüse und Produkte des täglichen Bedarfs. Ergänzt wird das Sortiment durch verschiedene regionale Produkte sowie Selbstgemachtes.